Dette sier samarbeidspartnere og sponsorer om Petter Northug

Sykkellaget Uno-X har allerede varslet at deres avtale med Petter Northug vil bli sagt opp. Nå knyttes det stor spenning til hva andre samarbeidspartnere og sponsorer velger å gjøre.

– Gjennom «Northug Eyewear» har Petter Northug en rekke samarbeidspartnere og sponsorer. Det er Brand Assist AS som utvikler, selger og markedsfører merkevaren Northug.

Northug Eyeswear selger i all hovedsak sportsbriller. Høsten 2020 lanseres den første kleskolleksjonen.

Tidligere i 2020 investerte Petter Northug fem millioner kroner, og eier med det 34 prosent av Brand Assist.

Jon Inge Gullikstad er forretningsutvikler sammen med Petter Northug, og har ikke besvart TV 2 henvendelser.

Sier opp

Proffsyklistlaget Uno-X har varslet at deres avtale med Northug kommer til å bli sagt opp.

– Vi forvalter et stort ansvar når det kommer til trafikksikkerhet, og mener det er viktig å ta et tydelig standpunkt i denne alvorlige hendelsen, sier sykkelsjef Jens Haugland.

De er foreløpig den eneste samarbeidspartneren som har trukket seg etter hendelsen.

– Jeg er noe overrasket over at ingen andre har gjort det, men det får de svare på selv, sier Haugland.

Vil bruke tid

Merkevaren Northug har hatt flere samarbeidsavtaler med flere utøvere, Skiforbundet og Norges Volleyballforbund.

Skiforbundet vil bruke tid på å beslutte hvordan situasjonen rundt Petter Northug skal håndteres. Northugs ve og vel spiller inn, sier langrennssjef Espen Bjervig til NTB.

– Det er flere vurderinger her. Det ene er de handlingene Petter har gjort nå, som vi ikke kan stå inne for, men samtidig er det en person i dette her som også skal komme seg opp og videre. Så det er en grundig vurdering vi må gjøre, sier langrennssjefen.

Markedssjef Iver Horrem i Norges Volleyballforbundet sier til TV 2 at de er nødt til å bruke denne uken til å prate med Northug Eyewear.

– Mulig vi kommer med en uttalelse når vi har tatt en vurdering, sier han.

Dette sier stjernene

Samarbeidspartner og venn av Petter Northug, Anders Aukland ønsker ikke å bryte samarbeidsavtalen han har med Northug.

– Jeg ønsker å støtte han, det gjør jeg ved å fortsette samarbeidet.

Calle Halfvarsson har ikke besvart TV 2, men skriver i en SMS til VG at han vil hjelpe Northug.

– Det som har hendt er veldig trist. Jeg håper han tar og får den hjelp han behøver. Det er for tidlig å si hvordan samarbeidet kommer til å påvirkes. Jeg skal prate med min agent, men som han sa i et tidligere intervju vet jeg ikke om det hjelper Petter i hans situasjon om vi skulle bryte avtalen, sier Halfvarsson.

Birgit Skarstein er en del av teamet til Northug, og sier til TV 2 at hun ikke har tatt stilling til om hun vil fortsette samarbeidet eller ikke.

Frida Karlsson har også en avtale med Northug. Hun har ikke besvart TV 2s henvendelser, men uttalte seg til Expressen før helgen.

– Jeg håper Petter tar lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne.

Hun er i tillegg med i programmet «Landskampen», som ledes av Petter Northug.

Maiken Caspersen Falla er også samarbeidspartner med Northug, men har heller ikke svart TV 2 mandag.

Dette sier sponsorene

XXL er en av de største forhandlerne av merkevaren «Northug». Pressekontakt Marte Ramuz Eriksen forteller at det er en alvorlig sak, men at de ikke har tatt en vurdering ennå.

– Vårt budskap nå er at vi avventer, sier hun til TV 2 mandag ettermiddag.

Videre sier Eriksen at det er for tidlig å i når XXL vil ta en avgjørelse, men at det er en trist sak.

– Jeg har ikke noe mer informasjon å komme med.

Kommunikasjonssjef Thea Moen i Red Bull Norge sier ikke noe om samarbeidsavtalen de har med Northug, men gir følgende uttalelse:

– Petter Northug er en usedvanlig talentfull idrettsutøver som har vært en venn av Red Bull i mange år. Han har innrømmet at han har begått alvorlige feil som han vil ta ansvar for.

Landskampen

TV 2 har tidligere uttalt seg om saken, og sagt at de vil diskutere saken med Petter nøye, og komme til en beslutning etterhvert.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl sier at hendelsen ikke kommer til å påvirke programmet, som skal sendes på TV til høsten.

– Produksjonen er satt, og dette vil ikke påvirke programmet, sier han.