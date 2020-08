Studentsamskipnaden har snudd etter koronabråk: – Vi føler oss mye tryggere nå

Terese Barnevik (22) var bekymret over at hun skulle bo sammen med studenter i karantene fra «røde» land. Nå har studentsamskipnaden fått på plass en ny karantene-løsning.

I forrige uke fortalte TV 2 om Terese Barnevik (22), som bor i studentboligene på Breivika i Tromsø.

Ifølge reglementet til Norges arktiske studentsamskipnad skulle studenter som kom fra røde land gjennomføre den obligatoriske ti dagers karantenen i studentboligen. For Barnevik betydde det at hun måtte bo tett på mennesker som nylig har vært i røde land, som har så høy smitte at Utenriksdepartementet fraråder reise dit.

Hun deler kjøkken og vaskerom med 22 andre studenter.

– Jeg ble først litt sjokkert, så kjente jeg på frykten for å bli syk. Selv unge mennesker kan få kraftige symptomer på covid-19. Vi har akkurat fått beskjed om at nordmenn ikke skal dra til grønne land engang, og så må jeg bo tett oppe på studenter som er i karantene etter å ha vært i røde, sa Barnevik.

Etter økende smitte i Norge og uro blant studentene, har universitetet snudd og funnet en ny løsning for gjennomføringen av karantenen.

KJØKKEN: Her lager studentene som bor i brakkene på Breivika mat. Foto: Privat

Ikke egnet

Ifølge Folkehelseinstituttet er ikke opphold på steder hvor du må dele fasiliteter, som for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken, et egnet karantenested.

Studentsamskipnaden har sagt at de har vært bevisste på at løsningen ikke har vært optimal, men de hadde heller ikke hadde kapasitet i egen boligmasse til å isolere de tilreisende elevene.

Da smitten begynte å øke for alvor i Norge, og regjering strammet inn, så studentsamskipnaden seg nødt til å få på plass en ny løsning.

– Vi har i tillegg blitt møtt med uro blant de utenlandske studentene som skulle gjennomføre karantenen i bofellesskapene. Det er ikke den beste måten å bli kjent med folk på når du kommer til et nytt studiested. Vi er derfor veldig glade nå for at vi har fått på plass en bedre løsning for alle, sier kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo i Norges arktiske studentsamskipnad.

I Tromsø, hvor trykket er størst, har studentsamskipnaden leid egnede boliger hvor studentene kan gjennomføre karantenen. I Narvik og Harstad har organisasjonen klart å omdisponere egne boliger slik at noen er forbeholdt studenter i karantene.

– Alle tilreisende blir innkvartert i egne karatenevennlige boliger. Når karantenen er gjennomført kan de flytte til studentboligene de har fått tildelt, sier Yttermo Reibo.

AVSTAND: Student Terese Barnevik var bekymret for at det ikke er mulig å overholde én meters-reglen i studentboligene. Gangene er spesielt trange. Foto: Privat

Føler seg trygge

Etter at endringen kom på plass har Norges arktiske studentsamskipnad fått positivt tilbakemelding fra studentene.

– Vi sendte ut informasjonen til elevene på fredag, og vi har fått veldig god tilbakemelding. Spesielt opplever vi at de internasjonale studentene føler seg veldig trygge når de kommer til en sånn løsning. Da får de en god start på studiene, sier hun.

Tilbudet gjelder fra 13. august. Det betyr at alle studenter som gikk i karantene før det, skal gjennomføre karantenen der de er. Ved siste telling ventet studentsamskipnaden fortsatt på at 46 utenlandske studenter skulle komme.

Lave skuldre

Terese Barnevik sa til TV 2 at hun ble så urolig over ordningen at hun vurderte å reise hjem til Rjukan igjen. Nå er hun overlykkelig over å ha kunnet starte på skolen uten å bekymre seg over hva som venter henne når hun kommer hjem.

– Jeg fikk en epost i helgen om at de hadde funnet en annen løsning og det synes jeg er kjempefint. Jeg hadde første skoledag i dag og jeg er veldig glad for at jeg ikke måtte dra hjem, sier hun.

Ifølge studenten er det mange som har blitt beroliget av endringen.

– Jeg merker at folk er veldig fornøyde. Vi har lavere skuldre igjen og føler oss tryggere, sier hun.