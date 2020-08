Ansatt skal ha stjålet fra dronning Elizabeth – ville selge tyvegodset på Ebay

En 37 år gammel mann som jobbet for det britiske kongehuset er siktet for tyveri.

Det britiske kongehuset har blitt frastjålet flere verdisaker.

Nå mistenkes en 37 år gammel mannlig ansatt ved Buckingham Palace for gjerningen, etter at deler av tyvegodset skal ha dukket opp for salg på netthandelsstedet Ebay. Det melder britiske Daily Mail.

Politiet i London, Scotland Yard, bekrefter at 37-åringen ble pågrepet forrige fredag på området til Buckingham Palace. Han skal deretter ha blitt løslatt igjen mot kausjon, mens etterforskningen pågår.

Blant verdisakene som ble stjålet er den kongelige husmester og tidligere viseadmiral, Tony Johnstone-Burt, sin medalje fra den britiske Bathordenen. Den skal ha blitt forsøkt solgt på Ebay for drøyt 4000 kroner.

Skrøt av jobben på sosiale medier

Den siktede har jobbet for kongehuset i seks år, og skal i løpet av perioden aktivt ha skrytt av sine kongelige eventyr på sosiale medier.

37-åringen har postet bilder fra dronningens sommerresidens, Balmoral, og Sandringham slott.

Han har også påstått å ha blitt invitert til prins Harry og hertuginne Meghan Markles bryllup, samt prinsesse Eugenies bryllup med Jack Brooksbank.

Ikke første gang

Det skal være første gang en ansatt blir mistenkt for å stjele fra det britiske kongehuset. Derimot har det vært flere mislykkede innbruddsforsøk.

I 2013 ble to menn arrestert for å ha prøvd å nå dronningen ved å klatre over et gjerde inn på området. Innbruddet ble klassifisert som en av de verste sikkerhetsbruddene. To måneder senere prøvde en mann med kniv å ta seg forbi sikkerhetskontrollen.

I 2016 klatret den dømte morderen Dennis Hennessy over murene til dronning Elizabeths bosted. Alarmen ble utløst og han ble pågrepet mens han spaserte i hagen utenfor slottet. Ifølge mannens advokat, Sikander Choudry, hadde Hennessy ingen onde hensikter med innbruddet.

Tok seg inn på dronningens soverom

Den som likevel lyktes med å komme lengst før han ble oppdaget, var irske Michael Fagan i 1982. Ved å ta seg gjennom et avløpsrør, kom den daværende 31-åringen seg helt inn til slottets korridorer, og til slutt til dronningens soverom.

Dronningen skal naturlig nok blitt svært overrasket, men hun hadde en kort samtale med inntrengeren før han ble fjernet av to politimenn.

Mannen ble derimot ikke siktet for overtredelse og tilbrakte kun et halvt år på en psykiatrisk institusjon. Moren til innbruddstyven skal i etterkant ha uttalt at han «snakket svært mye om dronningen og kun ønsket å si hei og diskutere sine problemer med henne».

Det britiske kongehuset har flere ganger måttet bedre sikkerheten til eiendommene, senest etter innbruddene i 2013 og 2016.