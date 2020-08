Tidenes første Skal vi danse-deltager i rullestol: – Alle kan danse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Paralympics-utøver Birgit Skarstein (31) skal rulle på Skal vi danse-parketten i høst. Se alle deltagerne her.

Høstens Skal vi danse-deltagere er ute, og den kanskje største overraskelsen er at ni ganger verdensmester i roing og langrenn, Birgit Skarstein, er en av deltagerne. Skarstein er lam fra livet og ned, og skal dermed danse i rullestol.

– Hva er det jeg skal nå? ler Skarstein til God kveld Norge.

– Dette blir veldig spennende.

Skryter av partneren

Hun opplyser at partneren hennes, Philip Raabe, er funksjonsfrisk, og ingen av dem har erfaring med å danse med rullestol.

– For det første så er grepet vanskelig. Han må jo dra stolen rundt på gulvet. Det er masse fotarbeid, høy fart og brå bevegelser. For min del så er det fotarbeid som jeg må gjøre med overkroppen, forklarer Skarstein.

I RULLESTOL: Birgit Skarstein er deltaker i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Hun skryter av Raabe som kaster seg ut i denne utfordringen.

– Det er veldig kult av han. Vi kan jo ikke se på YouTube eller lære på den måten. Vi må bare kaste oss ut i det, og lære på veien. Det kommer til å bli masse danseglede, og det er viktig å vise at alle kan danse, sier Skarstein som har vals i første dans.

Et vanskelig år

Skarstein kommer til Skal vi danse etter et tøft år med mye motgang. Hun mistet en venninne brått i fjor sommer, bonussøsteren hennes fikk kreft, hun brøt forlovelsen med Martin Sletten i november, og i år røk OL grunnet korona.

RO VM: Birgit Skarstein under damer PR1 singelsculler i ro-VM i Linz, Østerrike. NTB scanpix Foto: Bàlint Czucz

– Det har vært tøft. I vinter var jeg veldig sliten. Når koronaen først kom så var det greit å ta en fot i bakken og få landet litt. Nå føler jeg meg veldig klar for å ta fatt på nye ting, og nå har jeg det veldig bra, smiler en tapper Skarstein.

Dette er resten av deltagerne i Skal vi danse:

DELTAGERE: Her er alle deltagerne i Skal vi danse 2020. Foto: Fredrik Arff / TV 2

Michael Andreassen (48) - radioprogramleder

– Første dans er en tango. Jeg tenkte at det skulle passe en småstiv, gammel mann. At det ikke var så mye hofter, men det er veldig mye mer enn du tror. Det er røft, men veldig gøy.

Michael Andreassen er deltaker i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Siri Kristiansen (42) – radioprogramleder

– Nå har jeg rota meg inn i noe som er langt der ute i forhold til hva jeg driver med. Nå kjenner jeg på ærefrykt. Skal gjøre så mye jeg aldri gjør.

Siri Kristiansen er deltaker i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Andreas Wahl (37) – fysiker og programleder

– Rytmen har jeg der, så det handler mer om den fysiske formen. Jeg trente mye før jeg ble far for fem år siden. Jeg legger æren i det, og skal gjøre det jeg kan.

Andreas Wahl er deltaker i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Kristin Gjelsvik (33) – influencer og samfunnsdebattant

– Barnet mitt har begynt i barnehagen, så det er helt fantastisk. Han koser seg der mens jeg er på dansegulvet, og Dennis jobber hjemmefra, så jeg er ganske trygg på at dette skal gå fint!

Kristin Gjelsvik er deltaker i Skal vi danse på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Thomas Alsgaard (48) – tidligere langrennsløper

– Ingen har sett meg danse. Det kommer ikke til å gå bra. Dette er noe av det verste jeg kunne ha gjort. Men det er vel noe av meningen, å hoppe ut av komfortsonen.

Thomas Alsgaard er deltaker i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Marte Bratberg (31) - programleder

– Foreløpig virker kjæresten veldig lite sjalu, jeg håper at han skal bli mer sjalu, for han er aldri det.

Marte Bratberg er deltaker i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Fred Buljo (32) – artist og produsent

– Vi skal se om vi får putta inn noen samiske elementer. Det er fint å bryte opp litt. Man må finne seg selv i dansen.

Fred Buljo var en av medlemmene i Keiino under Eurovision. Foto: Espen Solli

Synnøve Skarbø (49) - programleder

– Jeg har trekt meg før. Jeg har hatt så lyst, men motet har sviktet. Men jeg har drømt om dette i 16 år, siden første sesong.

Synnøve Skarbø er deltaker i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Nate Kahungu (23) – programleder og realitydeltaker

– Jeg fikk mitt første par med dansesko her nå, og det er hel på dem! Så nå må jeg lære meg å danse med høye heler.

Nate Kahungu er kjent fra Love Island. Foto: Espen Solli

Birgit Skarstein (31) – idrettsutøver

– Jeg vil dra nytte av idretten inn i dansen og dansen inn i idretten igjen.

Birgitt Skarstein blir å se i høstens Skal vi danse. Foto: Espen Solli

Øystein Lihaug (24) - realitydeltaker

– Nå er jeg på et litt annet program som er mer familievennlig, så det blir ikke så mye «sæding» her for å si det sånn.

Øystein Lihaug Solberg kjent fra Ex on the beach. Foto: Espen Solli

Agnete Husebye (24) – youtuber

– Victor Sotberg har sagt at jeg skal ha det gøy, også er det bare å trene. Han har egentlig ikke gitt meg så veldig gode råd når jeg tenker over det.