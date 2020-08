Northug siktet for ruspåvirket kjøring

Petter Northug (34) er siktet for ruspåvirket kjøring og skal avhøres i nærmeste framtid.

Det bekrefter politiadvokat Silje Haugerstuen Bergsholm overfor TV 2. Det var VG som først omtalte siktelsen.

Langrennsstjernen er dermed siktet for to brudd på veitrafikkloven – for henholdsvis kjøring i høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand.

I tillegg er Northug siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 231, som gjelder oppbevaring av narkotika.

Hjemme hos Northug fant politiet en mindre mengde med kokain, noe han selv innrømmet i sosiale medier fredag forrige uke.

Avhøres i nærmeste framtid

Politiadvokat Silje Bergsholm opplyser til NTB at Northug vil bli avhørt i løpet av den nærmeste tiden, men vil ikke spesifisere akkurat når avhøret vil bli gjennomført.

Det foreligger foreløpig ikke svar på blodprøvene Northug avga etter å ha blitt stoppet sist torsdag. Svarene kan komme til å være klare først om «et par ukers tid», opplyser politiadvokaten.

Bergsholm svarer videre følgende på om det jobbes mot en tiltale som skal ende i ubetinget fengsel.

– Litt tidlig å si nå, siden vi er såpass tidlig i etterforskningen og ikke har fått dette blodprøvesvaret, svarer Bergsholm.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med Northugs advokat Halvard Helle.

Innrømmet i sosiale medier

Fredag kveld forrige uke innrømmet Petter Northug i sosiale medier at politiet fant narkotika hjemme hos han, i tillegg til å ha blitt stoppet i en fartskontroll.

TV 2 fikk bekreftet fra politiet at Northug kjørte i 168 kilometer i timen. Han var også mistenkt for å ha vært narkotikapåvirket da han ble stanset.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain, skrev Northug i sosiale medier.

Reaksjonene

Det er kjent at Uno-X kommer til å trekke seg fra samarbeidsavtalen med Petter Northug, og det er knyttet stor spenning til om flere vil trekke seg.

En som ikke kommer til å trekke seg fra en samarbeidsavtale er Anders Aukland.

– Jeg vil svært gjerne fortsette samarbeidet. I stedet for å ta avstand fra han, må vi heller støtte han. Det gjør jeg ved å fortsette samarbeidet, har han sagt til TV 2, men var tydelig på at han tok avstand fra Petters handlinger.

– Det er vanskelig å identifisere seg med de verdiene som Petter står for. Det han har gjort kan vi vel alle slå fast at det er ikke verdier man ønsker å stå for. Jeg tar avstand fra det, men nå trenger han støtte.

Aukland sier det er tydelig at Northug er langt nede.

– Jeg håper Petter kan bruke dette til å snu det på sikt til noe bedre. Men at han trenger hjelp og støtte, det er det ingen tvil om.

