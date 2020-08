Listhaug med klokkeklar beskjed til regjeringen om skjenkestopp

Fra og med 8. august ble det innført nasjonalt skjenkestopp etter midnatt.

Det har ført til at politiet i flere av de store byene har blitt nedringt av fortvilte naboer som klager på støy fra hjemmefester.

Politileder for Bergen, Askøy og Øygarden, Morten Ørn, beskriver stemningen i sentrum som en blanding av nyttårsaften og partyøya Magaluf i Spania.

– Uforståelig

En av dem som har uttrykt skepsis og kritikk til regjeringens nasjonale skjenkestopp, er Frp-politiker Sylvi Listhaug. Etter to helger med stengte kraner ved midnatt er hun ikke i tvil.

– Det var akkurat dette Frp advarte om. Det eneste du oppnår ved tidlig skjenkestopp er at festene flyttes ut til hjemmene og andre arenaer der det ikke er kontroll. Det er uforståelig at regjeringen velger å gjøre det på denne måten, når man ser hvilke konsekvenser det får, sier Listhaug til TV 2.

Natt til søndag rant det inn med meldinger om festbråk og forstyrrelse av natteroen over hele landet.

Politiet i Trøndelag mottok 86 slike meldinger i løpet av natta. Én av privatfestene ble tilslutt anmeldt.

Konsekvenser for politiet

Også i vest hadde politiet nok å henge fingrene i natt til søndag.

Fra klokken 23 lørdag kveld til klokken 03 søndag fikk Vest politidistrikt inn 53 meldinger om høylytte fester på privatadresser.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til TV 2 at de skulle ønske de slapp å bruke ressurser på slike oppdrag.

– Men i denne alvorlige situasjonen med økende smitte må hele samfunnet, også politiet, delta for å redusere smittespredning. Politiet har i et forebyggende perspektiv effektive hjemler for å opprettholde ro og orden både i politiloven, lokale politivedtekter og i alkoholloven, sier Bjørland.

Politidirektøren er klar på at de mange telefonene om feststøy får konsekvenser for politiet.

– Vi ønsker å bruke ressursene våre på mer alvorlig og mer prioritert kriminalitet enn å passe på voksne folk som fester og ikke følger smitteråd. Festbråk blir prioritert, men det er mange oppdrag vi har som har høyere prioritet, derfor kan vi ikke rykke ut til alle meldinger om festbråk. Vi skulle ønske vi ikke måtte bruke mye tid på å stanse voksne mennesker som forstyrrer andre om natta, sier hun.

SKULLE VÆRT FORUTEN: Politidirektør Benedicte Bjørnland sier de helst skulle vært foruten mange av oppdragene relatert til fest og støy. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Listhaug er klar på at man ikke løser et problem ved å stenge utestedene klokken 12. Hun mener regjeringen nå må snu, og gå tilbake til normale skjenketider.

– Regjeringen bør i etterpåklokskapens lys se at dette ikke var så lurt. Det er ikke et nederlag, men det er å gjøre det eneste som er riktig, sier Frp-politikeren.

Står fast på beslutningen

Helseminister Bent Høie står fast på beslutningen om å innføre nasjonal skjenkestopp, og mener færre drar på fest med kortere åpningstider.

– Det er ikke sånn det ser ut, for folk drar heller på nachspiel eller hjemmefester. Målet må være at vi har mest mulig oppfølging av smittevernreglene, og at vi får til det på en tryggest mulig måte. Frp er ikke i tvil om at det skjer på utestedene, og ikke på hjemmefester, sier Listhaug.

Høie deler imidlertid Listhaugs bekymring over hjemmefester.

– Jeg er bekymret over omfanget av hjemmefester. Når det er mange folk samlet i små stuer eller på hybler og mye alkohol, er det vanskelig å holde en-metersregelen. Vi har gitt et råd om ikke å ha mer enn 20 sammen hjemme, men det forutsetter at det uansett skal være mulig å holde en meters avstand til dem en ikke bor sammen med. De færreste bor slik at det er mulig å ha så mange som 20 på fest og samtidig holde en meters avstand, sier helseministeren til TV 2.

Regjeringen har varslet at de i begynnelsen av september skal gjøre en ny vurdering av smitteverntiltakene som er innført. Skjenketidene vil også bli et tema da.