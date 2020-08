Saftige skoleboller med vaniljekrem og blåbær

Denne oppskriften gir 16-18 boller. Oppskriften kan dobles. Se tips for å bake bollene uten egg, melk og gluten.

Dette trenger du:

500 g hvetemel (6-7 dl)

150 g små havregryn (2 dl)

75 g sukker ca. (¾ dl)

2 ts kardemomme

½ ts vaniljesukker

1 pk gjær (fersk gjær smuldres inn i melet, tørrgjær drysses i melet)

3 dl lunken melk eller vann

Eventuelt 1 egg, kan erstattes av ½ dl ekstra melk eller vann

80 g mykt smør eller margarin uten melk (for melkefri)

Skoleboller: Vaniljekrem til fyll, eventuelt melis glasur og kokos til dryss.

Rosinboller: Tilsett rosiner sammen med melet når du lager deigen.

Slik gjør du:

Ha alt det tørre i en bakebolle. Tilsett lunken melk/vann og elt sammen i en kjøkkenmaskin eller for hånd. Elt i kjøkkenmaskin ca. 5 min før mykt smør tilsettes i biter. Elt videre i 4-5 minutter. Dekk til bakebollen og sett til heving i 40-50 minutter, til deigen har dobbel størrelse.

Lag eventuelt vaniljekrem, se egen oppskrift, mens deigen forheves eller bruk ferdig vaniljekrem du kan kjøpe på butikken (ikke vaniljesaus).

Elt den ferdige hevede deigen godt sammen på bakbordet. Del i 16-18 emner og trill til runde boller. Sett på bakepairkledd stekebrett. La etterheve i 30-40 minutter. Lag en fordypning i bollene og legg over en skje med fast vaniljekrem i fordypningen og fordel over blåbær eventuelt også bringebær. Stek på midterste rille i varm stekeovn 225 grader i 10-12 minutter. Følg med slik at bollene ikke blir for mye stekt. Avkjøl litt før melisglasur smøres over, dryss/dypp i kokosmasse.

For glutenfrie boller, bruk det glutenfrie melet du liker å bake med. For melkefri, erstatt med melk som tåles eller vann og velg margarin uten melk.

Oppskrift vaniljekrem:

2 ½ dl matfløte eller helmelk

½ vaniljestang eller 1-2 ts vaniljesukker

2 ½ ss maisennamel

60 g sukker

2 eggeplommer

Kok opp fløte eller melk og vaniljestang (frø skrapes ut og tilsettes i fløte/melk sammen med stangen) eller du bruker vaniljesukker. Trekk kasserollen vekk når det koker. Pisk sammen eggeplommer og maisenna i en bolle. Tilsett den varme fløten/melken i en tynn stråle i bollen med eggeplommene, mens du visper godt. Hell tilbake i kasserollen og kok opp (til rett under kokepunktet), mens du rører hele tiden til du har en tykk fyldig vaniljekrem. Dekk med plastfilm (for å hindre snerk) og avkjøl.

Oppskrift vaniljekrem uten egg og melk:

1 pk vaniljesaus uten koking

1 ½ ss maisennamel

2 ½ - 3 dl Gryr (melkefri fløte fra Tine)

Eventuelt litt vaniljesukker

Bland det tørre i en kasserolle, tilsett Gryr, kok opp under omrøring til en glatt fyldig saus. Dekk kasserollen med plastfilm (hindrer snerk) og avkjøl på benken.