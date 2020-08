Innleder trøndersk storsatsing

Med Rema 1000 som generalpartner skal man bygge trønderske håndballflaggskip.

Kvinnelaget Byåsen og herrelaget Kolstad får nå Rema 1000 som generalpartner i et samarbeid som «skal fylle hallen og bringe håndballtrofeer tilbake til Trøndelag».

Det langsiktige målet er å bli én organisasjon som drifter klubbenes elitelag.

Cupgullet til Byåsen fra 2007 er foreløpig siste gang et lag fra Trondheim har løftet et trofé.

– Vi er fullstendig klar over at dette ikke er gjort over natten. Derfor er vi også enige med de to klubbene om at samarbeidet vi nå innleder har langsiktig karakter. Dette handler om å bygge stein på stein, sier Vidar Riseth, sponsorsjef i Rema 1000, i en pressemelding.

Partene har inngått en avtale som i førte omgang strekker seg over tre år. Det er ikke kjent med hvor mye penger Rema 1000, som allerede sponser herrelandslaget og de to Eliteseriene, går inn med.

– For oss i Kolstad betyr dette samarbeidet med Rema 1000 at vi får forsterket muligheten til å oppfylle ambisjonen om å bli Norges beste håndballklubb, sier Jostein Sivertsen, daglig leder i Kolstad Håndball.

– Jeg tror tiden er inne for å tenke nytt, se på nye måter å utvikle klubbene på. Jeg tror at dette vil være avgjørende for å utvikle trøndersk håndball, sier Morten Holck, styreleder i Byåsen Håndball Elite.

Avtalen inneholder også at akademisamarbeid, samtidig som Byåsen bytter ut Trondheim Spektrum som hjemmebane og treningsarena med Kolstad Arena.

– Vi håper å bidra til at de beste spillerne ikke forsvinner til andre norske klubber, til Vipers og Elverum, for eksempel. Blir våre spillere så gode at utenlandske gode klubber melder interesse, ja, da har vi gjort en god jobb med egne rekrutter, sier Riseth.