Bytter påtaleleder i Hagen-saken: – Mindre heldig. Det tror jeg alle ser

I helgen ble det kjent at påtaleleder Haris Hrenovica slutter i Øst politidistrikt for å begynne i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Han begynner i jobben i september, og Øst politidistrikt har ikke opplyst om hvem som tar over jobben.

Hrenovica har vært ansvarlig for de juridiske vurderingene som er gjort i etterforskningen Lørenskog-saken.

– Det er klart mindre heldig å bytte påtaleansvarlig nå. Det tror jeg alle ser, sier statsadvokat Erik Marthinussen, som er ansvarlig for Lørenskog-saken i Oslo statsadvokatembeter.

Det er han som blir aktor dersom det tas ut en tiltale i Lørenskog-saken.

– Dette er en sak som har pågått over lang tid, og det er naturligvis ønskelig med kontinuitet i en slik sak. Samtidig er det slik at folk bytter jobb fra tid til annen. Det ligger ikke noe dramatikk i det, sier han.

Kjenner hele saken

Hrenovica har jobbet med Lørenskog-saken helt siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar den 31. oktober for snart to år siden.

– En person som har jobbet med saken siden dag én, vil være oppdatert på all informasjon og alle etterforskningsskritt som er foretatt. Det er en klar fordel. En helt ny påtaleansvarlig vil måtte lese seg opp på saken, sier Marthinussen.

Han vil samtidig legge til at det fremdeles er annet personell på saken som har jobbet med den lenge. Statsadvokaten er trygg på at nødvendig kontinuitet er ivaretatt.

TETT PÅ SAKEN: Statsadvokat Erik Marthinussen tok over ansvaret for Lørenskog-saken tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Øst politidistrikt skriver i en e-post til TV 2 at «erfaringsoverføring blir ivaretatt» når Hrenovica slutter. Utover det ønsker de ikke å kommentere statsadvokatens utspill.

Politiet mener at Tom Hagen har drept eller medvirket til å drepe sin egen kone. Lagmannsretten mente imidlertid ikke at det er skjellig grunn til å mistenke han for dette, men drapssiktelsen er opprettholdt.

Taus om bevisbildet

Hagen-ekteparets tre barn har tidligere uttalt til TV 2 at de mener at politiet har tunnelsyn. Familien er overbevist om at Tom Hagen er uskyldig, og de mener at Anne-Elisabeth Hagen ble kidnappet.

– Kan det være en fordel at noen ser på saken med helt nye øyne?

– På generelt grunnlag kan jeg si at politiet etterstreber å ha flere øyne på saker de jobber med, i hvert fall de som er store og komplekse. Det etableres videre mekanismer for å hindre blant annet tunnelsyn, men rent generelt kan nye øyne bidra til å tilføre en sak noe, sier Marthinussen.

Statsadvokaten opplyser at det er Øst politidistrikt som styrer den daglige etterforskningsledelsen, men at han har jevnlige statusmøter med politiet.

Marthinussen vil ikke kommentere hvordan han vurderer bevisbildet mot Tom Hagen nå.

Hrenovica ønsker ikke å la seg intervjue av TV 2 om sitt bytte av arbeidsplass. Til Agderposten, som er den eneste avisen han vil uttale seg til om jobbyttet, sier Hrenovica at det var et vanskelig å valg.

– Disse utlysningene passer jo aldri. Nå kom muligheten til å søke seg over i den delen av politiet som angår oss alle. Jeg har vært lenge på Romerike, 11 år, og hatt en fantastisk tid der med mange spennende saker og utrolige kolleger. Jeg er ydmyk og takknemlig, sier han til avisen.