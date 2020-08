Frustrerte vektere på T-banen fikk ikke munnbind: – Vi jobber på et veldig utsatt sted

Fredag varslet regjeringen at de kom med en anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransport i rushtiden i Oslo og i Indre Østfold kommune. Anbefalingen gjelder fra mandag morgen og 14 dager fremover i tid.

Blant de reisende som gikk av T-banen mandag morgen, brukte flere munnbind. Samtidig er det mange som har valgt å foreløpig ikke følge anbefalingen.

To av personene som var å se uten munnbind, var to vektere fra vaktselskapet City Security, som jobber på T-banen i sentrum.

– Firmaet har sagt til oss at de ikke kommer til å kjøpe munnbind til oss før regjeringen eventuelt legger ned et påbud. Det er som om noen av oss må bli smittet før vi får det utdelt, sier «Anders», som TV 2 snakker med mandag formiddag.

– Veldig utsatt

«Anders» og kollegaene jobber på T-banen i Oslo sentrum og har som hovedoppgave å passe på at togene ikke blir forsinket. Særlig krevende er jobben i rushtiden, da de skal stå rushkontroll.

– Vi jobber på et veldig utsatt sted, så vi skulle selvsagt gjerne hatt det. Det ville vært med på å minske sjansen for at vi blir smittet, sier han.

«Anders» viser til at vekterne i jobben berører seter, håndtak og dører. I noen situasjoner kan det også være nødvendig for dem å være i direkte kontakt med folk.

– Har du vurdert å gå til innkjøp av munnbind selv?

– Dette er jobben min, så derfor mener jeg at det er firmaet som burde stå for innkjøpet. Jeg har snakket med et par andre kollegaer denne morgenen, som mener det samme. Det hadde vært en sikkerhet for oss i jobben, sier han.

Vekteren forteller at det har vært en del flere å se med munnbind mandag morgen, men at det fortsatt også er mange uten.

– Har dere også ansvar for at togene ikke skal bli for fulle i rushtiden, slik at reisende skal kunne overholde avstandskravet?

– Det klarer ikke vi å begrense, sier han.

MUNNBIND: Majoriteten som befant seg på bussene mandag morgen, fulgte ikke anbefalingen om å bruke munnbind. Foto: Fanny Bu / TV 2

Ikke et krav

Ansatte ved City Security er innleid av Sporveien for å gjøre basisvakthold på T-banen.

– Vi har gjort en risikovurdering knyttet til alle arbeidsoperasjoner for ansatte i Sporveien. På steder hvor det ikke går an å overholde én meters-regelen, så tilbyr vi munnbind. Det gjelder blant annet for billettkontrollører og noen andre ansatte grupper, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Han understreker at det foreløpig kun er snakk om et tilbud for de ansatte, og ikke et krav.

Når TV 2 spør om Sporveien om de har ansvaret for smittevern og sikkerheten til ansatte ved City Security, viser han til at selskapet er innleid.

– Dette er et selskap som vi har leid inn og de følger sine egne regler. Sporveien har per nå en tilfredstillende beholdning med munnbind og har ytterligere bestilt. Det er likevel viktig at selskapet selv svarer for sine ansatte, sier Asperud.

IKKE FULLT: Det store flertallet av busser, trikker og T-baner var ikke overfylte. Foto: Fanny Bu / TV 2

Dårlig informasjon

Ifølge City Security skulle alle ansatte ha fått beskjed om at munnbind fantes tilgjengelig mandag morgen.

– Det kan ha vært dårlig informasjon fra lederne i morges, men vi vil ha dette på plass i løpet av dagen. Vi ønsker at våre ansatte skal kunne ha munnbind tilgjengelig slik at de kan ta det på seg når de skal inn i tettbefolkede områder, sier Ek.

Han forteller at de har cirka 40 ansatte som jobber på T-banen i Oslo.

– Vi har snudd i denne saken og er på vei ut for å kjøpe mer i denne i stund, sier daglig leder Anders Ek ved City Security.

– Færre har reist kollektivt

Selv om regjeringen anbefaler bruk av munnbind i rushtrafikken, er hovedoppfordringen å unngå å reise kollektivt helt om man kan.

Da TV 2 reiste kollektivt mandag morgen, var det få overfylte busser, trikker og t-baner å observere.

– Tilbakemeldingen til oss har vært at det har vært færre som reist kollektivt enn tidligere. Det er også en del folk som reiser med munnbind hvor man ikke klarer å holde avstand. I tillegg har det blitt observert munnbind på transport hvor det er god plass, sier pressevakt Øystein Dhal Johansen i Ruter.

Ruter kommer ikke til å kontrollere hvor vidt folk følger anbefalingen om bruk av munnbind.

– Vi har ikke anledning til å kontrollere dette, så folk må ta et personlig ansvar. Foreløpig virker det som at folk er flinke til å følge oppfordringen, så vi håper at det fortsetter fremover, sier han.

Alle billettkontrollører og vektere som jobber for Ruter, skal benytte munnbind. Dette ordnes gjennom arbeidsgiver, opplyser pressekontakten.

VIL BRUKE: Philip Løvig (28) hadde ikke med seg munnbind på T-banen mandag ettersom han var forsinket. Han planlegger derimot å bruke det fremover. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Litt uvant

Philip Løvig (28) var blant de reisende på T-banen mandag morgen som ikke hadde med seg munnbind.

– Jeg har faktisk ikke med meg munnbind i dag fordi jeg ble forsinket i morges. Jeg planlegger likevel å bruke det fremover ettersom det har effekt og er gjennomførbart, sier han.

Han forteller at han allerede har gått til innkjøp av munnbind, og at kjæresten også er godt i gang med å lage hjemmelagde.

POSITIV: Stine A. Christensen (24) er positiv til munnbind-anbefalingen. Foto: Fanny Bu / TV 2

Også sykepleier Stine A. Christensen (24) mener munnbind er et godt tiltak.

– Jeg jobber på sykehus, så jeg ble ikke overrasket da anbefalingen kom. Det kan gjøre reisen litt tryggere om mange velger å følge anbefalingen, sier hun.

Christensen er likevel kritisk til at munnbind er relativt dyrt, noe som kan gjøre at flere ikke har økonomi til å gå til innkjøp.

Ifølge FHI minsker man risikoen for smitte med 80 prosent om man overholder én meters-reglen. Bruker man et medisinsk munnbind riktig reduserer man risikoen med 40 prosent.