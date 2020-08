Her tar Anneka (24) badeselfie uten å vite om dødskampen bak henne

En 28 år gammel mann fra Taiwan falt i 2018 ut i MacKenzie Falls i Grampians nasjonalpark vest for Melbourne.

De 40 turistene som var på stedet forsøkte desperat å redde mannen, som ble tatt av den sterke strømmen, dratt under vann og druknet.

Til tross for en storstilt leteaksjon, ble ikke 28-åringen funnet før morgenen etter.

POPULÆRT: MacKenzie Falls er en populær turistdestinasjon, og ligger i Grampians nasjonalpark. Foto: Visit Victoria

Filmet med GoPro

Australske Anneka Bading (24) badet like foran vannfallet samme dag, og filmet med GoPro-kameraet sitt underveis.

Hun hadde ikke sett skiltene i nasjonalparken, som advarer mot bading i de kraftige fossefallene.

Først da hun skulle se gjennom kamerarullen, gikk det opp for henne at hun hadde filmet samme sekund som taiwaneren hadde falt i vannet og kameratene hans desperat forsøkte å hjelpe ham opp.

Vil redde liv

Bildet har nå gått viralt, og blir i sosiale medier delt av mange australiere som ønsker å utbedre det australske mobilnettet for å redde liv.

For, da Anneka Bading forsøkte å ringe etter hjelp, hadde hun ikke dekning på mobilen. Det hadde ingen av de 40 andre turistene heller.

Ropte og pekte

Bading har tidligere fortalt The Stawell Times at hun husker at hun hørte mannens kamerater skrike og peke på vannet, men at hun ikke skjønte hva som var galt.

– På det tidspunktet ante vi ikke hva som skjedde. Vi trodde at det var et slags dyr i vannet. Vi forstod ikke hva som foregikk, og de fortsatte å skrike og peke, sa hun.

Det tok en god stund før Anneka Bading skjønte alvoret, og forsøkte å ringe nødnummeret.

– Ingen visste hva de skulle gjøre, og vi forstod ikke offerets venner. Beina mine ristet da jeg skjønte hva som skjedde, men ingen visste hva de skulle gjøre, sier hun.

Anneka Bading løp én kilometer opp til bilen sin, og måtte kjøre i ti minutter før hun fikk dekning på telefonen og til slutt kom gjennom til nødsentralen.

– Det kunne ha vært oss

Bading raser mot Parks Victoria, som drifter nasjonalparken, som hun mener både må sørge for at det er dekning i så populære turistområder, og for å sette opp skilt som advarer mot å bade i vannfallet.

– Det kunne ha vært oss. Du vet ikke hvor kraftig den er. Alle gråt på vei hjem, og alle sa at vi var heldige som var i live, sier hun.

Parks Victoria-sjef Simon Talbot sier til nettstedet at det står tre skilt rundt fossefallet som advarer mot bading.

– Vi er utrolig lei oss for ulykken i MacKenzie Falls. I alle nasjonalparker og reservater i delstaten, er det viktig at besøkende er oppmerksomme på fareskilt og lytter til rådene til de ansatte, sier han.