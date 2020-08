Solgte over halv million munnbind i helgen

Fra mandag er det anbefalt å bruke munnbind på kollektivtrafikken i Oslo og Indre Østfold.

Da anbefalingen ble kjent fredag, førte det til salgsboom for Norge største apotek på nett, Farmasiet.

I timene før og etter regjeringens pressekonferanse solgte firmaet rundt 40.000 munnbind i timen.

– Siden fredag har vi solgt cirka 200.000 munnbind. Med god margin ble det solgt mest fredag, sier daglig leder Hans Kristian Furuseth til TV 2.

Enda flere munnbind har Vitusapotek solgt. Fredag og lørdag solgte apotekkjeden 300.000 munnbind, som er en sterk økning, opplyser selskapet til TV 2.

Andre apotekkjeder TV 2 har vært i kontakt med, ønsker ikke å oppgi salgstall av konkurransehensyn.

Prisnedgang

Furuseth tror at salget av munnbind kommer til å stabilisere seg eller gå litt ned fremover.

– De siste to ukene har det vært et ekstremt salg av munnbind, både fredag forrige uke og onsdag og torsdag for to uker siden. Jeg tror salget vil gå ned, og at vi kanskje selger rundt 50.000 munnbind om dagen, sier han.

Prisen på munnbind var for et par uker siden 699 kroner for en pakke på 50 stykk hos Farmasiet.

Mandag er prisen på 499 kroner for en slik pakke.

Prisen på munnbind har vært enda dyrere enkelte andre steder tidligere i august.

Mandag har blant andre Boots Apotek samme pris som Farmasiet, som sier at de setter ned prisen for andre gang siden sommerferien var over.

– Hvis innkjøpsprisen settes ytterligere ned, blir prisen enda lavere, sier kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Apotek til TV 2.

Av konkurransehensyn går ikke apotek-kjeden ut med hvor mange munnbind de har solgt.

– Vi har solgt mye, men det ligger på nivået vi hadde helgen for to uker siden da den første munnbind-beskjeden fra myndighetene kom, sier kommunikasjonssjefen.

Hun sier at det ikke er noen fare for munnbindmangel.

Kan være utsolgt

Vitusapotek opplyser at en pakke med 50 munnbind mandag ettermiddag koster 599 kroner, men sier at de kommer til å redusere denne i løpet av kort tid på grunn av billigere innkjøpspris.

– Vi har god tilgang til munnbind, men enkeltvise apotek kan av og til oppleve kortvarige utsolgtsituasjoner. Vi har imidlertid store partier på vei inn til lager i løpet av de nærmeste dagene og ukene, skriver kommunikasjonssjef Tonje Kinn i Vitusapotek i en e-post til TV 2.

Apotek 1 opplyser at de ikke ønsker å opplyse hvor mange munnbind de har solgt av konkurransehensyn.

– Vi ser at det har vært en økning i salget av munnbind på fredag sammenlignet med fredagens før. Det er i områdene rundt Oslo vi primært har merket økt etterspørsel, skriver fungerende kommunikasjonssjef Silje Ensrud i en SMS til TV 2.