– Skolebarna våre trenger oss langt mer enn vi kanskje helt forstår

Første skoledag byr på nye utfordringer både for barn og foreldre. Psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery deler sine beste råd for den store overgangen.

Kjære alle foreldre med skolebarn.

I dag holder du kanskje et barn i hånden som har sin første skoledag eller smører matpakke og legger litt ekstra gode tanker inn i skoleårets første matpakke for en som har gått på skolen noen år.

Noen har første skoledag noensinne, andre begynner på et nytt trinn, kanskje en ny skole eller får nye fag. Uansett så er skoleårets første dag en viktig dag. Venner som ikke har sett hverandre på lenge, lærere som er nye, ja, alt dette som hører til av nye, blanke muligheter.

For noen er det bare glede, for de fleste er det både glede og sommerfugler. Og for noen er det det dessverre noe å grue seg til, noe de gjerne skulle sluppet.

Men hvilken gruppe barnet ditt enn er i, så vil jeg at du som forelder skal vite dette – hvordan du følger opp skolebarnet ditt betyr virkelig noe. Og da tenker jeg ikke på leksestundene dere skal ha, selv om de er viktige nok.

Jeg tenker på at du hjelper barnet ved å være interessert i det som skjer på skolen. Ved å høre på historier, som kanskje ikke føles så interessante for deg. Ved å se på planer og oversikter fra skolen og læreren, selv om de kan være ganske kjedelige. Ved å tenke gjennom klær og utstyr, slik at barnet ditt føler at hun klarer seg når hun er på skolen uten deg. Og ved å dele informasjonen med den andre forelderen, som kanskje til og med bor et annet sted, så gir du barnet ditt mulighet til å føle seg hel.

For dette skal du vite – for barnet ditt er skolen like viktig som jobben er for deg. Men mens du kan velge jobb, må barnet stort sett finne seg til rette på den skolen eller i den klassen hvor hun er plassert.



Og da trengs det noen som er trygg, som forklarer når det er vanskelig, som interesserer seg og viser at læringen som skjer på skolen betyr noe. Det er ikke oppbevaring eller bortkastet tid. Du kjenner barnet ditt bedre enn noen annen, og er derfor den som kan like barnet ditt uansett og hjelpe ham når noe er vanskelig.

For barnet ditt er ikke sine skoleresultater. Enten de er bra eller dårlige, er ditt barn en å elske. Skoletiden er uansett en viktig del av barnets hverdag, av den tiden dere har sammen.

Så du skal være like nysgjerrig på dagen i dag som barnet ditt er – slik at du er klar til å hjelpe til hvis det er noe barnet ditt trenger hjelp til. Av vennskap som går feil, av gymtøy som blir glemt, av favorittlærere som slutter, av alle disse små tingene som barn trenger en voksen som forstår for å klare selv.

Skolebarna våre trenger oss langt mer enn vi kanskje helt forstår.

For skoleåret 2020/2021 – jeg ønsker både barn og foreldre alt godt.