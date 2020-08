Mammablogger skjulte mørk hemmelighet – dømt til livstid i fengsel

For fire år siden ringte en gråtkvalt Stephanie Smith (29) til politiet i Athens i Alabama.

Nyseparerte Smith fortalte at hun hadde funnet den fire år gamle datteren Zadie livløs, klemt mellom senga og veggen.

ARRESTERT: Stephanie Smith på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Zadie ble fraktet i hui og hast til sykehuset Huntsville Hospital.

Livet stod ikke til å redde, og tre dager senere ble hun erklært død.

En obduksjon klarte ikke å fastslå dødsårsaken, og ingen mistenkte at noe kriminelt hadde skjedd.

Kort tid etter dødsfallet, begynte Stephanie Smith å blogge om datteren og dødsfallet.

«Jeg skulle ønske at du tok meg med deg. Jeg vil ikke være her uten deg. Jeg vil ikke det. Jeg elsker deg for alltid, sugar bear,» skrev hun på Instagram.

Og:

«Det som skjedde med Z var en merkelig hendelse. Såpass merkelig, at folk beskylder meg for å ha drept henne. Ja, du leser riktig. Så desperate er vi etter svar. Jeg får ikke svar. Hennes døds forblir et mysterium, og jeg kunne ikke ha forutsett det eller forhindret det, og jeg kunne ikke ha reddet henne».

Innrømmet alt

Ett år etter dødsfallet, 13. april 2017, oppsøkte Stephanie Smith plutselig sin lokale politistasjon og fortalte dem hva som egentlig hadde skjedd med datteren, skriver People.

Hun innrømmet at hun kvalte fireåringen med en pute.

Videre fortalte hun at hun før gjerningsøyeblikket hadde sluttet på medikamentene hun tok for en psykisk sykdom.

Hun fortalte at hun hadde fått black out, og ikke kunne huske å ha drept datteren.

Først i etterkant, da hun kom til seg selv igjen, husket hun hva som hadde skjedd.

– Hun fortalte oss at hun har psykiske utfordringer, og at hun i gjerningsøyeblikket hadde problemer og ikke hadde tatt medisinen sin, sa politisjef Floyd Johnson under en pressekonferanse i 2017.

Mandag forrige uke ble Stephanie Smith ifølge AP dømt til livstid i fengsel, etter å ha inngått et forlik med påtalemyndighetene for å unngå dødsstraff.