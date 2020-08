Opposisjonslederen: – Klar til å lede landet

Et folkehav marsjerte i helgen i Hviterusslands hovedstad Minsk i protest mot Aleksandr Lukasjenko, mannen som kalles Europas siste diktator.

Ifølge BBC tok omlag 220.000 mennesker til gatene i demonstrasjonen. Men tross de store markeringene har Lukasjenko kjempet tilbake, og sa i en tale til noen hundre fremmøtte støttespillere at han anser demonstrasjonene som et angrep på landet.

– Jeg ba dere ikke komme hit for å forsvare meg, men for første gang på et kvart århundre for å forsvare landet og dets uavhengighet, sa Lukasjenko.

Ifølge det offisielle resultatet valget 9. august med over 80 prosent av stemmene, men kritikere mistenker omfattende valgfusk.

Aleksandr Lukasjenko mener demonstrasjonene i kjølvannet av presidentvalget er et angrep på nasjonen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Svarer fra eksil

Svetlana Tikhanovskaja fikk under 10 prosent av stemmene, men opposisjonen hevder hun er valgets rette vinner.

Etter valget har det vært omfattende protester i Minsk og andre hviterussiske byer, med krav om Lukasjenkos avgang.

Tikhanovskaja, som befinner seg i eksil i Litauen, sier nå at hun er klar til å overta styringen av Hviterussland.

– Jeg ønsket ikke å bli politiker. Men skjebnen gjorde at jeg nå befinner meg ved fronten i en konfrontasjon mot vilkårlig styre og urettferdighet, sier 37-åringen.

– Jeg er klar til å ta ansvaret og bli en nasjonal leder i denne perioden, sier Tikhanovskaja.

Russisk støtte – internasjonal motstand

Lukasjenko står i spissen for et autoritært styre og har sittet med makten i Hviterussland siden 1994. Han er blitt kalt Europas siste diktator.

Russisk støtte har vært viktig for å holde på makten, og Lukasjenko hevdet lørdag at han er blitt lovt militær støtte av Russlands president Vladimir Putin.

Samtidig har voldsomme demonstrasjoner pågått siden valgdagen. Demonstrantene har barket sammen med opprørspoliti, og flere viste under demonstrasjonene frem brutale skader de har blitt påført.

Protestene i Minsk har fått støtte internasjonalt. Frankrikes president Emmanuel Macron sa søndag at EU burde «fortsette å mobilisere ved de hundretusener av hviterussiske demonstrantenes side».

Tysklands finansminister Olaf Scholz har beskrevet Lukasjenko som en «dårlig diktator», og mener han har mistet all legitimitet.