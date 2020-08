Dette er de største Tour de France-favorittene

Siden restarten av sesongen med Burgos rundt i juli har det vært en tsunami av sykkelresultater som danner et bilde av hvem som er i form til Tour de France starten i Nice 29. august. Critérium du Dauphiné var generalprøven som skulle gi svar på hvem som er de største favorittene i kampen om den gule trøyen. Vi var vitne til unormalt svakt Ineos mot et tilnærmet uslåelig Jumbo-Visma. Så kom veltene, skadene og et påfølgende drama som etterlater store spørsmål om den egentlige favoritten til årets Frankrike rundt.

For i tur og orden forsvant Egan Bernal, Emanuel Buchmann og Primoz Roglic ut av rittet med skader. Steven Kruijswijk slo skulderen ut av ledd, og Team Ineos-duoen Chris Froome og Geraint Thomas har vært listefyll.

Det gjør at kampen om den gule trøyen er svært åpen knapt to uker før starten går.

Jeg har sett nærmere på de største sammenlagtkanonene. Kom gjerne med din vurdering også!