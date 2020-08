Fotballryktene: – Molde-spiller ønsket av Premier League-klubb

Mens Liverpool og Thiago er enige. Få dagens rykter her!

Den gamle storheten Leeds er ute etter å kjøpe Fredrik Aursnes fra Molde for nærmere 60 millioner kroner, hevder blant annet Daily Mail. Det skriver NTB.

Aursnes, som lenge har vært ryktet til en overgang til franske Toulouse på nivå to i Frankrike, kan ende opp i Premier League.

24-åringen vurderte om han skulle takke ja eller nei til Toulouse da han snakket med Romsdals Budstikke tidligere i august.

– Spørsmålet er om jeg skal gå til en litt ukjent andreliga i Frankrike som jeg ikke vet så mye om, eller vente og se om det dukker opp noe annet nå eller om et halvt år for eksempel, sa Aursnes.

Britiske Mirror henviser til Esporte Interativo, som hevder at Lionel Messi har gitt beskjed til Barcelona-ledelsen om at han ønsker å forlate klubben med umiddelbar virkning i kjølvannet av den pinlige Champions League-exiten forrige uke. Angivelig skal Manchester City og superstjernenes tidligere trener Pep Guardiola være i førersetet til å signere Messi om et salg fra Barcelona blir en realitet. Messi har ett år igjen av kontrakten med Barcelona.

Sport skriver samtidig at Barcelona skal være villige til å kvitte seg med Antoine Griezmann etter bare én sesong i den katalanske hovedstaden.

RMC Sport-journalist Mohamed Bouhafsi skriver at Liverpool og Thiago Alcantara er enige om de personlige betingelsene i en fireårsavtale. Nå gjenstår det bare for Liverpool og Bayern München å bli enige om en overgangssum for midtbanespilleren.

Telegraph hevder at Arsenal er kommet til enighet med Pierre-Emerick Aubameyang om en ny kontrakt. Samtidig skal London-klubben være nær en signering av Lille-forsvarer Gabriel Magalhaes.

Chelsea er blitt koblet til mange forsvarsspillere den siste tiden. Nå skriver Mirror at Frank Lampard kan komme til å hente både John Stones og Lewis Dunk for å styrke en vaklende forsvarsrekke. Declan Rice linkes også til Chelsea, men prisen West Ham ønsker seg er trolig for høy.

Sky Sports skriver at Juventus er interessert i Arsenal-spiss Alexandre Lacazette. Wolverhamptons Raul Jiménez vurderes også av den nybakte Serie A-mesteren.

The Times melder at Tottenham vurderer å signere keeper Joe Hart, som for tiden står uten arbeidsgiver.

Gianluca Di Marzio skriver at Leicester kan få kamp av PSG om Atalanta-back Timothy Castagne.

Nå har også Inter kastet seg inn kampen om Chris Smalling, som var på lån hos Roma fra Manchester United forrige sesong. Det skriver Metro. Roma ønsker også å hente midtstopperen tilbake til klubben.