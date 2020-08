Elbilmarkedet i Norge har vært noe helt for seg selv i mange år. Ingen andre kjøper flere elbiler enn oss nordmenn – og i år er det ventet at elbilandelen for første gang vil passere 50 prosent at det totale personbilsalget.

Men det er ikke bare nye elbiler som lenge har solgt bra. De siste årene har det også kommet et betydelig antall brukte elbiler til landet. Mange av dem i praksis nybiler, som såvidt har vært registrert i et annet land først.

Her handler det også i noen tilfeller om å utnytte støtteordninger på en måte som absolutt ikke var tiltenkt.

Ifølge bransje-nettstedet BilNytt.no har blant annet statlig subsidierte elbiler i Sverige blitt solgt direkte til Norge.

Kan misbrukes

– Der har vi sett at nye biler blir kjøpt av et firma, lagret i seks måneder, og så kjørt til Norge med 60.000 svenske kroner i subsidier og bruktbilimporteres hit, sier Erik Andresen, sjef for Bilimportørenes Landsforening (BIL), til BilNytt.no.

I Norge nyter elbilene godt av null moms og ingen avgift. I de fleste andre markeder er det ikke avgift på bil, dermed kan man heller ikke gi noen avgiftslette. For å få flere elektriske biler på veiene, må man da tenke annerledes, for eksempel ved å gi støtte til de som kjøper slike biler. Men dette kan altså misbrukes.

En setning kostet Tesla-sjefen 3,6 milliarder kroner

Elektriske Kia Soul er en av bilene som har kommet til Norge i store antall som "bruktimport".

– Veldig skeptiske

Nå frykter BIL-direktøren en stor økning i import fra Tyskland, grunnet nye regler der. I Tyskland subsidieres nemlig batterielektriske biler ifølge BIL med beløp fra 3.000 til 6.000 euro fra myndighetene, i tillegg til at produsentene bidrar med 3.000 euro. På ladbare hybrider er subsidiene henholdsvis 4.000 euro og 3.750 euro per bil.

Erik Andresen i BIL frykter tyske subsidier kan begrense tilgangen på biler til Norge.

Det kan åpne for at aktører også her kjøper opp biler, setter dem på lager i seks måneder (som er pålagt eiertid for å få støtten) – og så eksporterer dem til markeder som Norge, da som "bruktbiler".

– Vi er veldig skeptiske til det som skjer i Tyskland, siden det er så mange store forhandlere der. Vi frykter «svenske tilstander» med store volum med biler som er oversubsidiert. Det som gjør det enda verre er at produsentene er med på å betale halve gildet i Tyskland. Dermed konkurrerer de med sine egne importører og forhandlere i Norge dersom bilene eksporteres hit, fortsetter Andresen, til BilNytt.no.

Dette kunne bare skjedd i Norge

Heller levere til andre land

Bransjen er naturligvis bekymret fordi dette gjør at mange biler kommer inn på siden av vanlig import. Men det kan også gi problemer med å få levert biler til Norge på vanlig måte. Foreløpig er det begrenset produksjon av mange elektriske modeller. Ventelister har vært svært vanlig her. Og hvis det da blir kunstig høy etterspørsel i enkelte markeder, vil det nødvendigvis gå ut over leveringene til andre.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no.

– Ventelister på elbiler har vært et kjent fenomen i Norge. Med økt produksjon, grunnet blant annet utslippsbøter, har det vært ventet en mye bedre leveringssituasjon. Utfordringen er nå at lokale subsidier i andre markeder kan føre til at produsentene heller vil levere elbilene dit, enn til Norge, sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør i BilNytt.no.

Forlenge til 12 måneder

BIL sendte i forrige uke brev til den tyske bilprodusentorganisasjonen VDA (Verband der Automobilindustrie), hvor de foreslår å forlenge bindingstiden for å få subsidiene til minimum 12 måneder.

– Å ha en bil på lager i 12 måneder er lenge, og vi tror det vil demme kraftig opp for problemet, sier Andresen, som også er åpen for andre endringer som minsker sjansen for eksport.

