En død og to skadd i ballongstyrt i Tyskland

En person mistet livet og minst to ble alvorlig skadd da en varmluftsballong med sju personer om bord styrtet i Tyskland.

Varmluftsballongen ble tatt av et vindkast under en flygning over landsbygda nær Koblenz i den vestlige delen av landet søndag, opplyser politiet.

Fire av de sju om bord ble kastet ut av kurven da den falt mot bakken gjentatte ganger. Luftballongen ble deretter dratt ned langs en åsside mot Rhinen og ble sittende fast i noen trær. Her ble de to personene som ble skadd og piloten, som døde, funnet.

(©NTB)