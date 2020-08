Hun skal spille prinsesse Diana i «The Crown»

Sent søndag kveld skriver BBC at «The Night Manager»-stjernen Elizabeth Debicki vil spille rollen som prinsesse Diana i de to siste sesongene av TV-serien «The Crown».

Fjerde sesong av serien, som tar for seg det britiske kongehuset fra 1940-tallet og fremover, er ventet å komme i høst, skriver TV-kanalen.

– En ære

– Prinsesse Dianas sjel, hennes ord og hennes handlinger lever i så mange hjerter, sier skuespilleren i en uttalelse på TV-seriens Twitter-konto.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Prinsesse Diana og kjæresten Dodi Al-Fayed omkom i en bilulykke i Pont de L'Alma-tunnelen i Paris 31. august 1997.

– Det er et skikkelig privilegium og en ære å bli med i denne mesterfulle serien, som jeg har vært hektet på siden første epsiode, skriver hun videre.

29-åringen har fra tidligere spilt i blant annet «The Great Gatsby» og den andre «Guardians of The Galaxy»-filmen.

I forrige sesong var det skuespilleren Emma Corrin som spilte Diana.

Flere utskiftninger

«The Crown» har endret besetning ofte gjennom sesongene, og tidligere denne uken ble det klart at Jonathan Pryce, som blant annet er kjent fra Game of Thrones, tar over rollen som prins Philip. Imelda Staunton, kjent fra blant annet Harry Potter-universet, tar over i rollen som dronningen.

Serien startet med dronning Elizabeth IIs liv på 1940-tallet og fortsetter mot moderne tid.

