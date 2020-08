CNN-måling: Biden-forspranget er blitt mye mindre

Mandag starter landsmøtet til demokratene i USA, en tilstelning som i stor grad vil skje digitalt i år, som følge av koronaviruset.

I løpet av landsmøtet, som varer frem til 20. august, vil tidligere visepresident Joe Biden formelt takke ja til å være partiets presidentkandidat i høstens valg, skriver CNN. Landets sittende president Donald Trump og republikanerne starter sitt landsmøte neste mandag.

Mindre avstand

Tidligere i sommer viste flere valgmålinger at Biden hadde et stort forsprang. Mye av dette er nå visket bort, ifølge en ny måling utført av SSRS på vegne av CNN.

TV-kanalen beskriver forskjellen fra juni som «betydelig».

Dagen før demokratenes landsmøte svarer 50 prosent av respondentene, som alle er registrerte velgere, at de per nå ønsker å stemme på Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris, mens 46 prosent sier de vil gå for Donald Trump og visepresident Mike Pence.

Feilmarginen på undersøkelsen er 3,7 prosent, opplyser CNN.

Festet grepet rundt partiet

Selv om Biden gjør det godt blant dem som sier at de har høy motivasjon for å stemme, er forskjellen langt mindre hos velgergrupper i mange av de mest kritiske statene, skriver nyhetskanalen. I 15 av de viktigste delstatene har Biden støtte blant 49 prosent, mens Trump er støttet av 48.

Blant velgergruppene Biden har mistet fotfeste hos er menn, folk i aldersgruppen 35-64 og partiuavhengige, skriver CNN. Trump har også festet grepet rundt republikanerne, viser undersøkelsen. Antallet republikanerne som ønsker å gå for å stemme på demokraten Biden har halvert seg siden juni. Men ifølge undersøkelsen sier flere av de som støtter Trump at de kan komme til å skifte mening enn hva Biden-tilhengerne oppgir.

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer 1108 personer, i tillegg til et utvalg mennesker fra delstater som er vurdert til å være sentrale i høstens valg. USA går til valg 3. november.