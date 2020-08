Fritidsbåt sto i full fyr i Bergen

Klokken 01.35 natt til mandag fikk bergenspolitiet inn melding om at en fritidsbåt sto i full fyr utenfor Eidsvågsneset.

Båten lå ifølge politiet 50-100 meter fra land.

– Det er ikke opplyst om noe om at det er/var personer om bord, skriver politiet på Twitter.

Litt senere legger politiet til at det ikke er gjort observasjoner av folk i vannet, og at de har fått inn opplysninger om at båten var tom.

Ifølge redningsleder Oddgeir Andersen hos Hovedredningssentralen Sør-Norge, som koordinerte slukkingen, har vitner observert en mindre båt forlate den havarerte fritidsbåten.

Han forteller at de enda per nå ikke har identifisert hvem som eier båten. Brannen ble slukket rundt klokka 02.

Ifølge Vest politidistrikt er brannårsaken ukjent. Rett før klokken 03.00 melder politiet at de forsøker å dra båten inn til land.