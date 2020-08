Amerikansk by i sjokk etter voldsnatt: – Ekstremt voldelig

En rekke skyteepisode ryster den amerikanske byen Cincinnati. Politiet klør seg i hodet, og sier de ikke aner hva som førte til at over 18 ble skutt i løpet av én natt.

Den amerikanske byen Cincinnati, som ligger i delstaten Ohio, er rystet etter en rekke skyteepisoder lørdag og natt til søndag.

Søndag ble det klart at minst 18 personer er skutt. Fire av de som ble skutt døde senere på sykehus av skadene, ifølge lokale myndigheter.

I den første skytingen ble ti skutt. En 30 år gammel mann og en 34 år gammel mann døde senere av skadene.

Senere ble tre personer skutt et annet sted i byen. Ingen har så langt omkommet etter skyteepisoden.

I den tredje skytingen ble fire skutt, og en 21 år gammel mann ble senere bekreftet omkommet. Politiet har opplyst om at to av de andre ofrene har kritiske skader.

I den siste skyteepisoden ble en 39 år gammel mann skutt og drept ved et leilighetskompleks i byen.

Hendelsen der flest ble skutt er ifølge Enquirer byens verste skyteepisode siden 2017, skriver Cincinnati.com.

Ingen pågrepet

Ifølge nyhetsbyrået AP skjedde skyteepisodene med 60-90 minutters avbrekk.

– Dette virker å være separate hendelser, sier byens assisterende politisjef Paul Neudigate, som omtaler skytingene som skrekkelige og tragiske.

18 SKUTT: Fire personer er døde etter at totalt 18 personer ble skutt mellom lørdag og søndag i den amerikanske byen Cincinnati. Foto: Aaron Doster

Så langt er ingen pågrepet i noen av sakene, skriver AP.

Neudigate kaller voldshandlingene uakseptable.

– Dette var en ekstremt voldelig natt i Cincinnati. Hvorfor? Det er spørsmålet, sier han.

– Nok er nok

Kort tid etter den uttalelsen skjedde kveldens siste skyteepisode, der én person døde.

– Jeg ber alle borgere i denne flotte byen om å si at nok er nok. Vi må ikke sitte stille og si at vi ikke kan gjøre noe for å stoppe skytinger. Vi har en moralsk plikt å stoppe volden og drapene, sier byens politisjef Eliot Isaac i en uttalelse.

Pastor Peterson Mingo sier til WCPO at hundrevis ventet i kø utenfor byens sykehus i håp om å få svar på om deres familier var rammet.

– Det var som kjølvannet av en krigssone, sier han.

Politiet har nå bedt om hjelp fra føderale politigrener, og har dratt en rekke av sine egne ansatte over i andre stillinger for å sørge for å ha nok uniformerte betjenter i gatene. Blant annet har politiet bedt om hjelp fra Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives for å ta tak i dem som som har blitt tatt i skyteepisoder tidligere.

Ifølge Cincinnati.com har det vært 110 flere skyteepisoder hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Så langt har 326 personer blitt skutt i år, en økning på 55 prosent. 65 av hendelsene har endt med fatale følger.

– Volden er til å bli gal av. Rekordmange drap i tillegg til en global pandemi som har kostet byen 84 liv. Sorgen våre familier gjennomgår er hjerteskjærende, sier Greg Landsman, som sitter i byrådet.

Advarer mot hjemmefester

Borgermester John Cranly er frustrert etter voldsnatten.

– Denne meningsløse våpenvolden har ødelagt liv, og skaper uendelig lidelse, sier han, og legger til at byen er i en kritisk fase som følge av koronapandemien.

Ifølge borgermesteren er det blitt en trend at folk forlater barer og puber tidlig på kvelden, for så å ha hjemmefester.

– Skytevåpen er altfor vanlig der. Ikke møt opp, for du kan ende opp som et uskyldig offer, sier han.

– Jeg vil også be alle om å bryte med kulturen om at en løser personlige krangler med skytevåpen, fortsetter han.

Ifølge Cranly sliter byen med et stort omfang av ulovlige våpen.

– Den triste realiteten er at altfor mange havner i trøbbel fordi ikke har noe sted å være, eller noe å gjøre, sier borgermesteren.