Pelosi ber kongressmedlemmene avbryte sommerferien

I et brev til kongressrepresentantene skriver hun at Representantenes hus senere i uken skal stemme over lovgivning som skal beskytte det amerikanske postvesenet USPS, melder Reuters.

I utgangspunktet er det pause i forsamlingens ordinære virksomhet fram til midten av september.

USPS har advart om at poststemmer kan bli forsinket under presidentvalget til høsten. Demokratiske politikere har anklaget USAs president Donald Trump for å prøve å kutte i etatens tilbud for å påvirke valget.

