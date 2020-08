Barcelona sparket treneren

Quique Setién er ferdig som Barcelona-trener. En klubblegende er høyaktuell for å ta over.

Barcelona røk på hodet ut av Champions League med 2-8-tap for Bayern München i kvartfinalen. Det ble også hovedtrener Quique Setiéns siste kamp som trener for katalanerne.

Barcelona bekrefter mandag kveld at 61-åringen er avsatt som førstelagstrener, bare sju måneder etter at han ble ansatt. Tidligere Barcelona-spiller Ronald Koeman, som nå leder det nederlandske landslaget, er sterkt koblet til å ta over.

AKTUELL: The Guardian vil ha det til at Ronald Koeman tar over Barcelona i løpet av uken. Foto: Jerry Lampen

Skal man tro The Guardian, vil Koeman presenteres som ny Barcelona-trener i løpet av denne uken. Barcelona opplyser at en ny trener vil bli presentert i løpet av «de kommende dagene», men uten å nevne navn.

Trenerskiftet er første ledd i en større omorganisering av førstelaget og staben rundt, skriver den spanske storklubben på sine nettsider.

Det endte med en troféløs sesong for Barcelona. De blå og røde ble nummer to i La Liga, fem poeng bak erkerivalen Real Madrid. I tillegg røk katalanerne ut i kvartfinalen av den spanske cupen mot Athletic Bilbao.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller sa etter Bayern-kampen at Barcelona må ta flere grep for å komme tilbake til toppen. Deriblant at klubben burde skifte trener.

– Det må starte helt på nytt, kanskje med et generasjonstalent, verdensklassespiller og en supertrener, sa fotballeksperten, som spår at det vil skje store endringer i klubben det neste året.

– Det kommer antagelig neste sommer. Det er presidentvalg og de skal ha et nytt styre. Det har vært åpen konflikt mellom spillere og styre. Det er gjennomsyret dårlig stemning i klubben.