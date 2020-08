United-forsvarer slaktes etter semifinale-exit: – Det er skandaløst

Manchester Uniteds forsvarsspill i semifinaletapet for Sevilla får TV 2s eksperter til å reagere.

Manchester Uniteds Europaliga-eventyr endte med tap i semifinalen mot Sevilla. Etter å først ha tatt ledelsen på straffespark med Bruno Fernandes raknet det fullstendig i de bakre rekker for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Først utlignet spanjolene ved Suso, før innbytter Luuk de Jong avgjorde kampen med sin 2-1-scoring drøye ti minutter før slutt.

Da oppstod det tumulter mellom Victor Lindelöf og Bruno Fernandes.

– Det er normalt når man slipper inn et slikt mål. Alle sammen er sure. Men dette handlet ikke om meg eller Victor (Lindelöf). Det skjedde ingenting. Det handlet bare om å passe på hverandre, sier Manchester United-spiller Bruno Fernandes til engelske BT Sport etter kampen.

– Går ikke an å opptre på den måten

TV 2s eksperter mener forsvarsspillet i forkant av begge Sevilla-scoringene er helt ubegripelig. Og spesielt høyreback Aaron Wan-Bissaka får gjennomgå.

– Det går ikke an å opptre på den måten. Han har jo kontroll på han (Luuk de Jong). Se på Wan-Bissaka! Han både ser og lar de Jong springe inn. Jeg fatter ikke hva han tenker på der. Han gjør overhodet ikke jobben sin, sier tidligere landslagstrener Åge Hareide i studio etter kampen.

– Det er skandaløst forsvarsspill. Det er helt uforståelig. De kjefter på hverandre og det forstår jeg godt. Det er ikke direkte Lindelöf sin feil. Wan-Bissaka trenger bare ta to skritt inn i banen og ta ham med kroppen. Istedenfor så melder han seg bare ut og gjør ikke jobben sin. Dette hadde løst seg om Wan-Bissaka bare hadde gjort en helt normal én-mot-én-jobb ute på banen, følger TV 2s fotballekspert Brede Hangeland opp.

– Det beste laget tapte

Manchester United var det soleklart dominerende laget gjennom hele kampen. Statistikken viste at de røde djevlene hadde hele åtte skudd på mål, mens Sevilla noterte seg for tre – hvor to av dem gikk i nettet.

Der Sevilla var dødelig effektive var Manchester United derimot sløsende.

– Denne er vanskelig å ta. Guttene er skuffet. Vi må vinne kampen, det beste laget tapte. De straffet oss. Vi har vært effektive, men i dag var vi ikke det. De skapte ikke mye. Vi må gjøre bedre, vi må forbedre oss. Å slippe inn fra to mål fra innlegg er ikke godt nok. Vi fortjente å vinne kampen og gå videre. Vi kom til kort i en ny semifinale og det er skuffende, sier Manchester United-kaptein Harry Maguire i et intervju etter kampen.

– Jeg tror ikke det er tilfeldig at det er to unge spillere som gjør disse feilene. Her får de skikkelig svi, sier Brede Hangeland.