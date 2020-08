Lukakus dundrende suksess: – Ser ut som han har noe å bevise

Se Inter-Sjakhtar Donetsk fra 20.30 på TV 2 Sumo og TV 2!

Søndag ble det klart at Sevilla tok seg til fredagens TV 2-sendte finale i Europaligaen på bekostning av Manchester United.

Mandag kveld skal spanjolenes motstander bli klar når Inter og Sjakhtar møtes til dyst, og for spesielt en av aktørerene i italienernes angrepsrekke vil suksess i turneringen bety mye.

Romelu Lukaku ble nemlig vraket og solgt fra nettopp Manchester United før sesongstart, og kan få den ultimate revansje ved å vinne turneringen som hans gamle klubb røk ut av søndag kveld.

– Vi kan slå fast at den overgangen har vært en dundrende suksess. Det har vært en strålende sesong fra en mann som ser ut som om han har noe å bevise. Og virkelig til og med har gjort det, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Han har analysert belgieren før mandagens semifinale, og mener den tidligere Premier League-spissen både har tatt tak i en del aspekter av spillet som han tidligere har fått kritikk for.

– Han har fått mye kritikk tidligere for kombinasjonsspillet. Touchen har vært for dårlig. Men kombinasjonsspillet sitter skikkelig, og han og Lautaro Martinez på topp har virkelig funnet hverandre. Som oppspillspunkt har han orientert seg tidlig. Han er blitt veldig, veldig flink til raskt å finne folk. Han står ikke og venter lenge med ballen og venter på at andre skal komme opp rundt ham, men vet hvor de andre er, sier Thorstvedt mens bildene ruller av eksempler som understreker hans poeng.

Se video av Thorstvedts vurderinger i videovinduet øverst!

TATT STEG: I denne fasen av spillet mener TV 2s ekspert Lukaku er blitt flinkere. Foto: TV 2/UEFA

TV 2s ekspert trekker også frem Lukakus enorme styrke i kontringsfasen, evnene i luftrommet og den enorme fysikken som i en årrekke har vært en av superstjernens største styrker. Sistnevnte ble blant annet eksemplifisert ved scoringen mot Leverkusen i kvartfinalen forrige uke.

– Får du Lukaku med ryggen mot mål, inne i feltet, så vet du som midtstopper at du er i trøbbel. Fysikk og teknikk. Det er nesten umulig å stoppe ham når han er i slaget som dette her, sier Thorstvedt.

Mente seg utsatt for syndebukk-jakt - kalt uprofesjonell av legende

Lukaku snakket i etterkant av overgangen fra de røde djevlene åpent om det han opplevde som jakt på syndebukker i Manchester United-laget. Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville var blant dem som slaktet belgierens profesjonalitet.

– Han innrømmet at han var overvektig! Han er over 100 kilo. Han er en Manchester United-spiller. Han kommer til å score mål og gjøre det bra for Inter, men uprofesjonalitet er smittsomt, skrev back-legenden på Twitter i august i fjor.

Og Neville skulle få rett. Allerede en måned senere mente Belgia-sjef Roberto Martínez at han kunne se en Lukaku som aldri hadde vært så fokusert og glad, og suksessen har bare fortsatt i Italia.

Kun toppscoreren og Ronaldo foran seg på listen

Når sesongen nå nærmer seg slutten er fasit 23 scoringer i Serie A - kun slått av toppscorer Ciro Immobile og unikumet Cristiano Ronaldo - og ytterligere seks på ni kamper i europeiske turneringer.

– Dette har vært en fantastisk sesong for Lukaku. «He’s on fire». Han er sugen på mål, det virker som om han koser seg med fotballen, han føler seg satt pris på og han kan fortsatt være ett enmannsangrep, sier Thorstvedt.

Mandag kan suksessesongen fortsette for Lukaku og hans lagkamerater i Inter. Slår de Sjakhtar i semifinalen, venter den første europeiske finalen for klubben siden José Mourinho ledet dem til seier i Champions League i 2009/10.

Se video av Thorstvedts vurderinger i videovinduet øverst!

Se Inter-Sjakhtar Donetsk fra 20.30 på TV 2 Sumo og TV 2!