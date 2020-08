Politiet: Avdekket planer om voldelig angrep på medelever

Via en gutt i Manchester i Storbritannia fikk norsk politi kjennskap til at to gutter i Møre og Romsdal hadde skrevet om planer om voldelige angrep på medelever.

Politiet opplyser at de i løpet av de siste ukene har avdekket at to gutter har lagt planer om et voldelig angrep på medelever og ansatte ved en skole i Møre og Romsdal.

Planene ble delt i en chat på nett. Politiet ble gjort kjent med saken søndag for to uker siden.

– Vi fikk kjennskap til saken via England. Guttene har blant annet chattet med en i Manchester i England, som forstod at det var alvorlige ting som var tema, sier politiinspektør Oddbjørn Solheim til TV 2.

Gutten tok opp saken med sin mor, som igjen meldte fra til lokalt politi. Derfra kom saken via Interpol til norsk politi.

Forklarer at det var lek

De to guttene, som begge er under 15 år, har i avhør på Statens barnehus avvist at planene var reelle, og forklart at det kun var lek fra deres side.

Solheim vil ikke si noe mer konkret om hva slags planer det dreier seg om. Han ønsker ikke å gå inn på sannsynlighetsvurderingen.

– Guttene har forklart seg og er formelt avhørt, og vi må legge deres forklaring til grunn. Samtidig er det en alvorlighetsgrad som har gjort at vi har jobbet ganske aktivt med kommunen for å avdekke dette, sier han, og legger til:

– Hva dette hadde utviklet seg til, vet vi ikke og det får vi kanskje aldri svar på. Men vi vet at når det gjelder å chatte om et alvorlig tema, handler det om å avdekke det så tidlig som mulig, avklare situasjonen og gå inn i forebyggende spor.

Saken avklart

I en pressemelding opplyser politiinspektør Elin Drønnen, som er påtaleleder i Møre og Romsdal politidistrikt, at saken vil bli lagt bort av politiet.

– De to elevene er begge under den kriminelle lavalderen slik at de ikke kan straffes, men politiet har likevel en etterforskningsplikt i slike saker, sier hun.

Oddbjørn Solheim sier til TV 2 at politiet opplever saken som helt avklart.

– Vi har i dag hatt to separate informasjonsmøter med foreldrene til de to guttene og med resten av foreldregruppa til de andre elevene, som på et vis er direkte berørte ved at de er nevnt, forteller han søndag kveld.

– Det er godt å registrere at man slår ring om hverandre, og tenker at denne gangen var det de som havnet i en negativ spiral. Alle er veldig glade for at det ble avklart så tidlig som mulig, slik at de kan jobbe sammen for å skape en normal skole- og fritidssituasjon i lokalsamfunnet, og alle kan leve godt med dette videre, legger han til.

Sammen med politiet følger en tverrfaglig arbeidsgruppe i kommunen opp saken. Elever har fått tilbud om å snakke med noen dersom de kjenner seg utrygge, opplyser kommunen.