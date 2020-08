Forsvarsministeren bekrefter at US Marines skal bytte ut militært materiell i forhåndslagrene

Til uken skal tonnevis med tungt militært materiell hentes ut fra amerikanske forhåndslagre i Trøndelag.

Stridsvogner er blant materiellet som skal ut av fjellhallene, får TV 2 opplyst av USAs ambassade.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Christoffer Andreassen/TV 2

– Norge er medlem av NATO, og forhåndslageret er en del av amerikanernes måte å kunne stille raskt, hvis man trenger hjelp, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til TV 2.

Gjør endringer

Militærutstyret som er lagret i fjellhallene i Trøndelag, skal holde en brigade på rundt 15.000 soldater selvforsynt i 30 dager.

– Lageret gjør amerikanerne i stand til å være raskere til stede i Norge, men også i Europa og andre plasser - hvis det skulle være behov for det, sier Bakke-Jensen.

Nå skal forhåndslagrene endres og tilpasses de nye behovene til US Marines. Konseptendringene til det amerikanske marineinfanteriet (USMC) skal gi større uforutsigbarhet og fleksibilitet, sier forsvarsministeren.

– Det lagrede utstyret må kontinuerlig vedlikeholdes og tidvis oppgraderes for å være relevant. Noe av utstyret skal derfor moderniseres og byttes ut i tiden fremover. Dette understreker forpliktelsen USA og USMC har til NATO og Norge, sier Bakke-Jensen.

USMC skal ikke lenger være i Norge på en fast rotasjonsordning, men vil fortsette å sende soldater hit i forbindelse med øvelser. De skal øve sammen med norske styrker, med vekt på samhandling og utvikling av konsepter, forklarer han.

– Dette er ikke noe dramatikk i det hele tatt. Det er en tilpasning som vi er veldig fornøyd med, samtidig som vi er veldig fornøyd med at amerikanerne fortsatt skal øve med norske soldater og andre soldater i nord, sier Frank Bakke-Jensen.

I 2014 gjennomførte USA den største utskiftningen av militært materiell i Norge noensinne. Forhåndslagrene blevfor første gang oppdatert med stridsvogner.

Da den amerikanske militære tilstedeværelsen i Værnes og i Indre Troms økte fra 330 til 700 soldater i 2018, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at avtalen hadde et femårsperspektiv.

Fra 700 til 20

Siden 2019 har US Marines jobbet med omfattende endringer som også får konsekvenser for aktivitetene i Norge.

I sommer ble det kjent at US Marines reduserer antall soldater i Norge fra 700 til 20. Et stabselement på rundt 20 personer skal være igjen på Værnes mellom øvelsene.

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes ble overrasket da han fikk vite at US Marines vil avslutte ordningen. Den nye forsvarssjefen Eirik Kristoffersen (51) visste ikke om endringene i aktivitetene til US Marines i Norge før de ble offentlig kjent.

Som hærsjef mente Kristoffersen det er avgjørende at hæren får nye stridsvogner raskt. Leopard-stridsvognene har en forventet levetid til 2020, og reservedelene er så gamle at garantien har gått ut. Slik kommenterer forsvarssjefens talsperson at USA skal hente ut tungt materiell fra Norge:

– Det er viktig å understreke at forhåndslagrene opprettholdes. Utskiftingen av tungt materiell har sammenheng med pågående modernisering i USMC, og er en del av arbeidet med å sikre at det lagrede materiellet er relevant. USMC skal fortsatt øve og trene i Norge, sier orlogskaptein Thomas Gjesdal til TV 2.