Abid Raja bekrefter at han vil bli Venstre-leder

Abid Raja sier til VG at han er klar for oppgaven som leder i Venstre, dersom partiet ønsker det.

Tidligere denne uken nektet kulturminister Abid Raja å avklare hvorvidt han ønsker å bli partileder i Venstre. Søndag sier han til VG at han er klar for oppgaven.

Til avisen sier Raja at han har stilt seg til valgkomiteens disposisjon for en plass i partiledelsen, altså de tre øverste plassene.

– Jeg har sagt at jeg er motivert til å påta meg partiledervervet dersom partiet skulle finne det riktigst, men jeg er også åpen for å være nestleder. Uansett rolle i partiet, er jeg klar for å yte mitt aller, aller beste for Venstre, døgnet rundt, sier Raja.

Valgkomiteen møttes både onsdag og torsdag denne uken for å ha samtaler med kandidatene og jobbe med innstillingen. Komiteens leder Per A. Thorbjørnsen bekreftet da at Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø var kalt inn for å møte dem.

Tidligere er det bare Rotevatn som har bekreftet at han ønsker ledervervet i partiet, men nå får han altså følge av Raja, som har vært svært hemmelighetsfull.

Komiteen må senest levere innstillingen sin 28.august.