Islamovic-dobbel – Rosenborg senket tabelljumboen

Rosenborg - Aalesund (3-1) 3-2

Rosenborg var proppet av selvtillit før møtet med bunnlaget Aalesund –etter 5-1-seier mot Sarpsborg 08 forrige runde. Trønderne kunne til slutt også juble for seier søndag etter scoringer fra Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen.

Men det var overraskende nok gjestene fra Aalesund som tok kampens første stikk.

Kun kvarteret var spilt når tangotrøyene rystet trønderne på eget gress – på sin første mulighet i kampen. Hólmbert Fridjónsson kom seg fri i boksen da han fikk servert ballen fra Niklas Castro. Aalesund-spissen sendte gjestene kontant opp i 1-0.

Det virket å gi vertene en form for vitamininnsprøytning – som det virkelig løsnet for utover i første omgang. Trønderne snudde kampen på hodet og vant til slutt 3-2, men Rosenborg-treneren var likevel ikke helt fornøyd.

– Vi blir feig og passiv. Man begynner heller se på klokken enn å score mer mål. Heldigvis får vi tre poeng og det er veldig viktig. Vi slipper inn to kjempe billige mål. Det gjør at de kommer inn i kampen igjen, sier Rosenborg-trener Trond Henriksen i et intervju med Eurosport.

Dino-dobbel

Like før halvtimen var spilt var Aalesund-keeper Gudmund Kongshavn fullstendig på bærtur. Sisteskansen meiet ned Kristoffer Zachariassen – og straffe til hjemmelaget. Fra krittmerket gjorde Dino Islamovic ingen feil og utlignet til 1-1.

Og det gjorde at trønderne fikk vann på mølla. Det tok ikke mer enn to minutter før de var på farten igjen. På en corner fra Vegar Eggen Hedenstad dukket Dino Islamovic opp. Svensken ruvet høyest i feltet og stanget inn sin andre for kvelden.

De ga seg ikke der. For like før pause ble kampen snudd fullstendig på hodet. Kristoffer Zachariassen forvaltet en silkemyk pasning fra form-spiller Carlo Holse. Sotraværingen plasserte ballen i lengste hjørnet, som var det siste 26-åringen gjorde før han ble måtte byttet ut med skade til pause – inn kom Pål André Helland. Halvspilt ledet Rosenborg 3-1.

Solokontring fra Fridjónsson

Ikke like fartsfylt i andre omgang. Vertene stod høyt mens Lars Bohinens menn lå langt inne på egen banehalvdel. Det betydde at det kom kontringsmuligheter. Det visste Hólmbert Fridjónsson å utnytte. Islendingen mottok ballen på egen halvdel og kjørte like greit en solokontring da han på egen hånd reduserte til 3-2 med sin andre scoring for kvelden. Men det ble bare et trøstemål. Trønderne vant til slutt 3-2.

– Måten laget fremstår på i starten av kampen og tidlig i andre omgang er bra gjennomført, men et kvarter ødelegger alt for oss. Det har blitt varemerket vårt. Vi kan ikke fortsette slik, sier Aalesund-trener Lars Bohinen i et intervju med Eurosport etter kampen.

Rosenborg ligger på 4. plass med 24 poeng og har fire poeng opp til Odd på 3. plass – mens Aalesund forblir på sisteplass med seks poeng opp til Viking på kvalikkplass.