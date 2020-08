Dette er amerikansk demokrati i 2020

I stedet for å bidra til at folk kan stemme hjemmefra for å unngå koronasmitte har Donald Trump forsøkt å innprente velgerne om at noen forsøker å stjele valget deres – helt uten dokumentasjon.

Presidentvalget i november vil bli utsatt for massivt juks. Det er budskapet president Donald Trump daglig har hamret inn etter at den amerikanske økonomien gikk på en skikkelig koronasmell og Trump begynte å dale på meningsmålingene.

Presidenten har sagt at man kanskje bør utsette valget, og at det ikke bør være lov å stemme per post, noe amerikanerne har holdt på med siden borgerkrigen på 1860-tallet, fordi det er så lett å jukse med disse stemmene som postlegges.

Det er udokumenterte påstander presidenten kommer med. Valg per post fører ikke til mer juks enn om man går til et valglokale. Presidenten og hans frue har forøvrig selv registrert seg for å avlegge sine stemmer per post sendt til hjemstaten Florida, i likhet med hva de gjorde i 2018. Men i Florida fungerer dette systemet helt perfekt, hevder presidenten. Det er det påståtte kaoset i alle de andre delstatene som bekymrer ham.

Donald Trump mener at det vil bli jukset i tillegg til at det vil gå alt for lang tid å telle opp stemmene.

– Folk vil ha valgresultatet på valgdagen, har han sagt.

Ja, det ville vært fint. Ikke minst vi journalister som jobber med dette valget, ønsker å avslutte valgnatten med et resultat, slik vi hadde i 2016, da TV 2 som kanskje den første TV-kanalen i verden kunne slå fast at Donald Trump ville bli USAs neste president.

Helgen tilbragte president Trump på sin golfbane i New Jersey. Lørdag kalte han inn til en pressekonferanse der han gjorde det klart at det vil ta mange år å telle opp stemmene hvis folk av frykt for å bli koronasmittet avlegger stemmer per post. Som veldig mye annet: Det er ikke sant. Det vil ta noen dager, kanskje uker. Men resultatet vil være klart i god tid før en eventuell innsettelse av en ny president 20. januar.

Sist jeg dekket et presidentvalg her i USA, var i 2000. Valget var 7. november. Først 13. desember ble det klart at George W. Bush hadde slått Al Gore med tidenes knappeste margin. Resultatet må altså ikke foreligge umiddelbart for å få til en eventuell overgang fra Trump til Biden.

De siste ukene har noen tatt seg bryet med å fjerne postkasser her i Washington DC. Her og i en rekke andre amerikanske storbyer. Ikke alle postkassene selvfølgelig, men noen av dem. De blå metallboksene blir skrudd løs fra fortauene og kjørt vekk på ordre fra selveste overpostsjef Louis DeJoy.

Det er under to måneder siden DeJoy tok over som leder, eller Postmaster General som det så fjongt heter, for det amerikanske postvesenet. Han ble utnevnt av presidenten selv. Men den jobben kom ikke gratis, for å si det slik. DeJoy er en styrtrik republikaner som har forsynt det republikanske partiet og Trumps valgkampanje med flere hundre millioner kroner.

Posten har vært i økonomisk trøbbel i årevis. DeJoy har lovet å rydde opp. Og han er i ferd med å ta kraftige grep.

Han fjerner postkasser og automatiserte sorteringssystemer. DeJoy har innført overtidsforbud. Midt under en pandemi da amerikanerne er mer avhengige av posten enn på lenge. Og i forkant av et valg da flere enn før ønsker å stemme per post, nettopp på grunn av pandemien som har tatt livet av over 170.000 amerikanere.

Samtidig har presidenten, som har påstått at det kommer til å bli jukset med dette valget, kuttet postvesenets budsjetter kraftig. I stedet for å hjelpe til med å sørge for at folk kan stemme fra egne hjem heller enn å utsette seg selv for smitte, har Trump, som i et halvt år nå har forsøkt å fortelle amerikanerne at pandemien ikke er så farlig som media skal ha det til, forsøkt å innprente velgerne at noen forsøker å stjele valget deres. Helt uten dokumentasjon.

Dette er amerikansk demokrati i 2020. USA har en president som hver bidige dag forteller velgerne at demokratiet ikke fungerer. At det har spilt fallitt. For ordens skyld. Dette er ikke min mening, men en faktuell observasjon.

Hvordan vet jeg hva presidentens intensjoner er, tenker du kanskje? Vel! Fredag morgen var han gjest hos Fox Business. Donald Trump sa rett ut at hvis postvesenet ikke får tilført flere midler, så kan man heller ikke gjennomføre valg per post. Han vet altså at hans beslutning om å kutte i budsjettene vil svekke demokratiet. Likevel velger han å gjøre det.

Donald Trump fikk denne helgen spørsmål om han har hatt samtaler med sin nyutnevnte postsjef om saken, og svarte da nei. Det svaret føyer seg inn i rekken av mange tusen løgner. Så sent som 3. august hadde de to et møte. Kanskje Trump hadde glemt dette. Fire dager senere beordret overpostsjefen at postvesenet skulle kvitte seg med apparaturene som kan bidra til å telle stemmer og støtte demokratiet.

Demokratene forsøker å få dette til å se ut som om Trump vil svekke demokratiet. Men hvordan? De hevder at presidenten undergraver velgernes tillitt til systemet. At han ved gjentatte ganger å peke på at valget blir utsatt for juks, vil nekte å akseptere et eventuelt nederlag.

Men det er ikke Donald Trump som skal avgjøre valgresultatet, uavhengig av hvor lang tid det tar å komme frem til. I ytterste konsekvens er det Høyesterett som tar den avgjørelsen (som i 2000), og dommerne kommer trolig til å forsvare Grunnloven heller enn Trump.

– The Postmaster wanna make post great again, sa Donald Trump lørdag og spurte de fremmøtte journalistene om de hadde hørt uttrykket før. Selvfølgelig ikke. Det var noe han fant på der og da. Men presidenten har også besluttet å kutte midlene til posten samtidig som han hevder at hele systemet er ubrukelig.

Ikke at det har noe med saken å gjøre, men noen kvartaler nede i gaten fra TV 2s leilighet i Washington DC ligger Trump International Hotel. Bygget fra slutten av 1800-tallet ligner en tysk borg. Det er på sett og vis ganske vakkert, og da det det åpnet i 1899 var det som byens nye hovedpostkontor. Fortsatt heter det «The Old Postoffice», men Trump har en leiekontrakt på bygningen som varer frem til 2073.