Silva slo hardt tilbake mot Liverpool-fansen: – Dere er patetiske

Etter at Manchester City røk ut av Champions League med sjokktapet for Lyon lørdag, har Liverpool-fans kost seg på de blåkleddes bekostning.

Blant annet har det kommet kommentarer og stikk i retning City-spillerne på sosiale medier, og søndag kveld bestemte Bernardo Silva for å slå tilbake på sin egen Twitter-konto.

Først la han ut et innlegg i retning City-fansen, der han beklaget lørdagens tap.

– 2019/2020-sesongen ble avsluttet på en veldig skuffende måte for oss. Til alle dere supportere, vi beklager for denne frustrerende sesongen. Det eneste vi kan love er at i 2020/2021 skal vi kjempe hardt for å gjøre det bedre, og for å vinne viktige ting for dere, skriver Silva.

Det er på dette innlegget flere Liverpool-fans har kommet med spydige kommentarer. Det fikk Silva til å publisere enda et innlegg en halvtime senere.

– Til alle Liverpool-fans som ikke har noe annet å gjøre enn å gå inn på en Manchester City-spiller sin konto, jeg synes synd i dere, men av gale grunner, skriver Silva etterfulgt av en latter-emoji.

– Patetisk... Ha en feiring for titlene deres, se etter en partner, drikk en øl med en venn, les en bok...det er så mange muligheter, avslutter han.

Manchester City tapte 1-3 for Lyon lørdag kveld og kom dermed seg ikke videre til semifinalen i årets Champions League. I Premier League endte de på 2. plass, 18 poeng bak ligavinner Liverpool.