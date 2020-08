100.000 protesterte mot Lukasjenko i Minsk

VILNIUS/OSLO (TV 2): Europas siste diktator hevder at NATO trapper opp og har bedt Putin om hjelp.

Både tilhengere og motstandere av presidenten demonstrerte søndag i sentrum av hovedstaden Minsk.

– Jeg ba dere ikke komme hit for å forsvare meg, men for første gang på et kvart århundre for å forsvare landet og dets uavhengighet, sa Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko i en tale til sine støttespillere.

Om lag 10.000 demonstranter var til stede, ifølge nyhetsbyrået AFP. Mange viftet med hviterussiske flagg og ropte takk.

I en annen del av byen marsjerte tilhengere av opposisjonen.

En AFP-journalist mener at 100.000 mennesker deltok. Det uavhengige hviterussiske nyhetsnettstedet Tut.by hevder at over 220.000 deltok.

Demonstrasjonen søndag er den klart største hittil. Protestene mot Lukasjenko startet 9. august. Foto: Sergei Grits/AP/NTB scanpix

Hevdet at NATO trapper opp

Lukasjenko hevdet i talen at NATO har samlet militære ressurser ved grensen. Han sa ifølge nyhetsbyrået Reuters at NATO har både stridsvogner og fly 15 minutter fra grensen. Trolig siktet han til Polen, der forsvarsalliansen har et betydelig militært nærvær.

– NATO har ikke trappet opp. NATOs flernasjonale nærvær i den østlige delen av alliansen utgjør ingen trussel. Det er et defensivt tiltak som skal hindre konflikt og bevare fred, svarer NATOs talsperson Oana Lungescu.

Lukasjenko talte til sine tilhengere søndag. Foto: Reuters/NTB scanpix

Samtidig som demonstrasjonene pågikk i Minsk, fikk Lukasjenko en bekreftelse på støtte fra en svært viktig alliert: Russlands president Vladimir Putin.

Lukasjenko har bedt Russlands president Vladimir Putin om militær hjelp, og i en uttalelse fra Kreml hevdes det at Hviterussland er utsatt for ytre press.

Ifølge de russiske nyhetsbyråene TASS og Interfax viste Hviterusslands president lørdag til den kollektive sikkerhetspakten CSTO, som er en militærallianse etablert i kjølvannet av Sovjetunionens oppløsning.

Lørdag kveld sa Lukasjenko på statlig TV at han flytter luftbårne styrker mot grensen i vest, ifølge Reuters.

Advarte om trusler

Lukasjenko advarte i søndagens tale om trusler både fra NATO-land og den hviterussiske opposisjonen.

– Gir vi etter for dem, vil det gå bratt nedover, og vi vil aldri klare å rette opp flyet, hevdet presidenten og avviste fullstendig tanken om nyvalg.

Mens presidenten ba sine tilhengere forsvare landet, krevde over 100.000 demonstranter i en annen del av byen at presidenten går av.

Opposisjonen har demonstrert gjennom uken. Foto: Sergei Grits/AP/NTB scanpix

Mange bar blomster og ballonger mens de viste seierstegn i opposisjonens Frihetsmarsj. Også i andre byer var det store protester.

– Lenge leve Hviterussland, ropte demonstranter kledd i hvitt, som er blitt opposisjonens farge.

I forkant hadde opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja oppfordret til fredelige protester. Tikhanovskaja valgte å dra i eksil i Litauen etter først å ha erklært seg som vinner av det omstridte presidentvalget i Hviterussland forrige helg.

Lukasjenko hevder han fikk 80 prosent av stemmene, men kritikere mistenker omfattende valgfusk.

Stadig flere i gatene

Helt siden valget for en uke siden har stadig flere mennesker strømmet ut i gatene i byer over hele landet i protest mot Lukasjenko og til støtte for Tikhanovskaja, og minst 7.000 er arrestert.

Rundt 2.000 er løslatt, men de forteller om utstrakt mishandling og viser fram sår og blåmerker. To mennesker er døde, men omstendighetene er uklare.

Blant dem som tok del i protestene denne uken, var også tusener av arbeidere fra en bilfabrikk og en traktorfabrikk som tidligere har vært blant Lukasjenkos kjernevelgere.

Sendt med busser

En del av tilhengerne i støttemarkeringen for presidenten ble fraktet med busser inn til Minsk, melder BBC.

Det er også kommet meldinger om offentlig ansatte som angivelig har fått ordre om å delta i denne demonstrasjonen.

En kvinne holder et bilde av en demonstrant som er banket opp av politiet. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/NTB scanpix

Lukasjenko står i spissen for et autoritært styre og har sittet med makten i Hviterussland siden 1994. Han er blitt kalt Europas siste diktator.

Russisk støtte har vært viktig for å holde på makten, og Lukasjenko beskrev lørdag bistanden han angivelig ble lovet i samtalen med Putin.

– Vi ble enige om at på vår første forespørsel, skal omfattende hjelp gis for å trygge landets sikkerhet, sa Lukasjenko.

Mange demonstranter var kledt i hvitt. Foto: Vasily Fedosenko/Reuters/NTB scanpix

Forholdet mellom de to presidentene er dermed tilsynelatende langt bedre enn bare for noen uker siden.

Da ble 33 russere pågrepet i Hviterussland, og Lukasjenko hevdet de var leiesoldater som var sendt for å destabilisere landet i forkant av valget.



Ifølge landets etterretningstjeneste var de tilknyttet den private russiske Wagner-gruppen.

Varsler straffetiltak

Hviterusserne må også få oppleve frie, demokratiske valg, mener statsminister Erna Solberg (H). Norge slutter seg til EU som har varslet sanksjoner mot landet.

– Situasjonen i Hviterussland er dramatisk. Omfattende valgfusk og siden brutal politivold mot demonstrantene som protesterer mot valget, er et opprørende syn, skriver Solberg i et innlegg på sin egen blogg søndag kveld.

En gråtende kvinne holder en plakat som viser en demonstrant som havnet på sykehus. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/NTB scanpix

Tiden etter presidentvalget i den tidligere sovjetrepublikken 9. august har vært preget av omfattende demonstrasjoner mot president Aleksandr Lukasjenko.

Han har erklært seg som vinner av valget med rundt 80 prosent av stemmene, noe opposisjonen og store deler av befolkningen nekter å godta.

– Autoritære midler

I et lengre innlegg går Solberg skarpt i rette med Lukasjenkos regime og varsler norsk støtte til opposisjonen.

– Siden 1994 har president Aleksandr Lukasjenko styrt landet med autoritære midler. Grunnleggende politiske og sivile rettigheter har vært undertrykt, og flere tidligere presidentvalg har vært beheftet med store mangler, skriver Solberg.

Hun viser til at Norge i mange år har støttet menneskerettighetsarbeid i Hviterussland, som i vest grenser til EU-landene Polen og Litauen og i øst til Russland.

Men opptakten til valget ble preget av arrestasjoner av opposisjonskandidater, politiske aktivister, journalister og observatører, i tillegg til omfattende restriksjoner på grunnleggende rettigheter som mediefrihet og forsamlingsfrihet, ifølge Solberg.

Politiet gyver løs på en demonstrant i Minsk. Foto: Sergei Grits/AP/NTB scanpix

Demonstrasjoner

Den norske regjeringssjefen viser videre til at tusener av mennesker på valgnatten protesterte mot prosessen i hovedstaden Minsk og 33 større og mindre byer over hele landet.

– Politiet slo hardt ned på demonstrantene med batonger, vannkanoner, tåregass, sjokkgranater og gummikuler. Demonstranter ble vilkårlig arrestert og ført bort, skriver Solberg.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hyller demonstrantene i Hviterussland.

– Folk tar til gatene i Hviterussland for å protestere mot vold og valgfusk. Motet deres imponerer. Norge støtter kravet om frie og rettferdige valg. Lukasjenko må gå i dialog med opposisjonen. Politivold og valgfusk kan ikke aksepteres, sier hun til NTB.

Myndighetene fordømmes for voldsbruken mot demonstrantene. Foto: AP/NTB scanpix

Straffetiltak

Fredag ettermiddag ble EUs utenriksministre enige om å forberede innføring av sanksjoner mot de myndighetspersonene som er involvert i voldsbruken.

Solberg skriver at Norge har tett kontakt med EU og nærstående land om situasjonen, og at Norge sammen med likesinnede vil bruke alle tilgjengelige politiske kanaler og verktøy for å møte den.

– FNs menneskerettighetsråd, OSSE og Europarådet er arenaer som nå bør ta opp situasjonen. Når EU nå varsler sanksjoner vil også Norge slutte seg til dem. Dette er en situasjon hvor europeiske land bør stå sammen om å fordømme både det ufrie valget og jobbe for å stoppe volden som har kommet i etterkant, skriver hun.

– Frie, demokratiske valg er en selvfølge for de aller fleste europeere. Det må også hviterusserne få oppleve, skriver statsministeren videre.

(TV 2/NTB)