Manchester United-speider på tribunen så Glimt øke ledelsen på tabelltopp

Sandefjord - Bodø/Glimt (0-1) 1-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!



Det ble en overraskende tett batalje mellom serieleder Bodø/Glimt og Sandefjord søndag kveld. Etter dominans fra gjestene i første omgang slo laget som ligger på 11. plass i Eliteserien tilbake i andre halvdel.

Liganes toppscorer Kasper Junker var ikke med for Bodø/Glimt ettersom at han var ute med skade. Men det så ikke ut til å prege gultrøyene betraktelig i starten av kampen. Victor Boniface ga Glimt en tidlig ledelse.

Men etter at Sandefjord spilte seg inn i kampen og utlignet ved Sivert Gussiås, viste Glimt-kaptein Ulrik Saltnes vei da han punkterte kampen med sin 2-1-scoring.

– Vi har ikke sett Glimt på sitt aller beste, men slike angrep gjør at man avgjør kamper. Det er den klassen de har og som Sandefjord kanskje ikke har, sier TV 2s fotballekspert Ole Martin Årst i FotballXtra-studio.

Junker-erstatter leverte

Det var ikke spilt mer enn 15 minutter før bodæværingene tok affære. I Kasper Junkers skadefravær ble erstatter Victor Boniface spilt strøkent gjennom av Ulrik Saltnes. Alene mot Sandefjord-keeper Jacob Storevik var Glimt-spissen iskald da han fikset 1-0.

– Hvor mange ganger ser man ikke at slike pasninger blir slått for hardt? Boniface har full kontroll på offsidelinja. Her kan han bare sette fart for ingen kommer til å følge med. Det er lekkert, sier Ole Martin Årst.

Etter en alvorsprat i pausen våknet vertene. Kun fire minutter etter hvilen gjorde ellers så stødige Marius Lode en stor feil. Glimt-stopperen headet ballen til en umarkert Sivert Gussiås. Spissen var nådeløs og utlignet for Sandefjord fra syv meters hold.

Manchester United-speider på tribunen

Manchester Uniteds speider Tommy Møller Nielsen var på plass på tribunen få å se på Bodø/Glimts Jens Petter Hauge. Det var Eurosport som først omtalte saken.

Glimt-kometen har hatt en fantastisk sesong for serielederen så langt, til tross for at han ikke markerte seg nevneverdig mot Sandefjord. 20-åringen står med åtte mål og seks målgivende. Unggutten valgte tidligere i år å bli værende i Bodø/Glimt etter å ha takket nei til belgiske Cercle Brugge.

Møller Nielsen var også til stede på Brann Stadion da Erling Braut Haaland scoret fire for Molde. Få uker senere signerte jærbuen for østerrikske RB Salzburg.

Bodø/Glimt har nå en syvpoengsluke ned til Molde på 2. plass med én kamp mindre spilt.