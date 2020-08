Marerittmotstanderen spolerte debuten: – Krise for Brutter'n og Brann

Brann 0-1 Mjøndalen

Se den avgjørende scoringen øverst!

Det var store forventninger knyttet til Kåre Ingbrigtsens debut som Brann-trener. Laget kom fra en sterk borteseier mot Molde i forrige runde, men på motsatt halvdel på Brann Stadion søndag kveld var klubbens marerittmotstander Mjøndalen.

Først vant Mjøndalen kvalifieringskampen som sendte Bergens stolthet ned i Obos-ligaen i 2014. Så slo de Brann ut av cupen i 2017, før de i fjorårets seriespill tok fire poeng mot bergenserne.

På Brann Stadion, gjorde de brune det nok en gang vanskelig for hjemmelaget. Bortelaget forsvarte seg godt i en kamp der Brann skapte omtrent alt av sjanser. Med fem minutter igjen stjal Mjøndalen med seg alle poengene da innbytter Andreas Hellum avgjorde kampen.

– Jeg er godt fornøyd med store deler av kampen. Mye av det vi gjør er bra. Vi dominerer i 90 minutter så får de ett skudd på mål og scorer. Så brutal kan fotball være, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Krise for Brutter'n og Brann, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter 0-1-målet.

– En god porsjon flaks

Den nye Brann-treneren samlet spillerne i ring ute på Stadion-gresset etter nederlaget. Der ga han beskjed om at spillerne bør være fornøyd med de de presterte, tross nytt skuffende tap.

– Vi skal stå i det. Det er sånn vi skal dominere kampene på Stadion, sier Ingebrigtsen før han legger til:

– Vi hadde ingen grunn til å være skuffet over måten vi spiller på. Jeg synes vi gjorde mye bra og vi har et godt grunnlag å jobbe videre med det. Vi kan gå med hodet hevet. Selvfølgelig handler fotball om å vinne fotballkamper, men i dag så så vi bra ut og vi kommer sterkere tilbake, avslutter en skuffet debutant.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen kom til intervjusonen med et seiersglis.

– Vi var glade for det poenget vi så ut til å få, og er overlykkelige for å ha fått tre. Det var en tøff kamp. Brann var gode og presset oss langt bakover, men vi forsvarte oss godt og hadde en god porsjon flaks og fikk stjelt med oss tre viktige poeng, sier Hansen til TV 2.

Bamba-bommer

Daouda Bamba har ikke scoret siden tredje serierunde mot Aalesund. Mot Mjøndalen var Brann-spissen derimot førsteomgangs farligste spiller.

Etter 13 minutter rundet Gilbert Koomson keeper Sosha Makani. Vingen, som fikk en datter kvelden før kampen, la inn mot Bamba på åpent mål. Dessverre for spissen kom Sondre Liseth til utsetning for Mjøndalen. Bergenseren fikk knottene på ballen før den nådde Bamba, og sjansen endte i hjørnespark. Måltørken fortsatte for en frustrert Brann-spiss.

REDNING: Sosha Makani fikk en hånd på Bamabas avslutning i førsteomgang. Foto: Marit Hommedal

Den ivorianske spissen mottok ballen på venstresiden av boksen og rykket seg mot Mjøndalen-målet og klinket til mot nærmeste stolpe. Sosha Makani fikk opp hansken og ballen gikk i stolpen og til nok et hjørnespark.

– Brann kjører matchen og har ballen stort sett hele tiden, oppsummerte Raymond Kvisvik i FotballXtra etter drøyt halvtimen spilt.

Like før pause dro Vegard Forren frem en skuddfinte i Mjøndalens sekstenmeter før midtsopperen la inn, igjen mot Bamba, som igjen skjøt utenfor.

Mjøndalens få muligheter kom etter lange innkast, men når hverken de eller Bambas sjanser endte i scoring gikk lagene til pause med 0-0.

Innbytter avgjorde i sluttminuttene

Ti minutter ut i den andre omgangen gikk Bamba ned i feltet, men dommer vinket spillet videre uten nevneverdige protester. Presset fortsatte mot Mjøndalens mål, men Vegard Hansens lag forsvarte seg godt.

Bamba klemte til med venstrefoten etter timen spilt, men Makani reddet kontrollert. Den iranske målvakten var også i veien da Petter Strand prøvde seg med et frispark med tjue minutter igjen av kampen.

Koomson var nære ved å sende Brann i føringen etter 84 minutter, men igjen leverte Makani en strålende redning. Der hjemmelaget var ineffektive, var Mjøndalen det stikk motsatte.

Bortelagets første skudd endte med scoring. Andreas Hellum, fire minutter etter innhoppet, satte ballen i mål med fem minutter igjen.

– Et strålende innlegg av Lars Olden Larsen som slår inn bak Branns forsvar, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det føles godt det. Det var mitt første eliteseriemål, så det passet bra å få den i dag, sa en fornøyd matchvinner til TV 2.

Det ble kampens eneste mål, og Ingebrigtsens Brann-debut endte med tap.

Brann er på 8. plass i Eliteserien, mens Mjøndalen klatrer til 13. plass. Rødtrøyene møter Stabæk borte i neste kamp, mens de brune møter får besøk av Rosenborg.