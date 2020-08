Carlsen forlot parti i sinne - tapte tredje finalekamp

Magnus Carlsen tapte mot Hikaru Nakamura i tredje finalekamp i Kiva Finals av Magnus Carlsen Chess Tour. Den amerikanske motstanderen slo hardt tilbake etter en god Carlsen-start og vant kampen 3,5-2,5 etter lynsjakk.

Finalespillet går til best av syv kamper. Verdenseneren trenger nå tre seire på fire kamper for å sikre seg 1,28 millioner kroner og turneringsseier.

– Nakamura vinner på dramatisk vis, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Åpnet sterkt

Med svarte brikker i første hurtigsjakkparti vant verdenseneren og sikret seg et solid utgangspunkt i kampen.

Magnus Carlsen - Hikaru Nakamura Parti 1: Nakamura 0-1 Carlsen Parti 2: Carlsen 0,5-0,5 Nakamura Parti 3: Nakamura 1-0 Carlsen Parti 4: Carlsen 0,5-0,5 Nakamura Parti 5: Nakamura 1-0 Carlsen Parti 6: Carlsen 0,5-0,5 Nakamura

I andre parti gikk nordmannen for en defensiv løsning etter at Nakamura åpnet med Berlin-varianten. Carlsens defensive spille fikk frem et glis hos motstander Nakamura. Smilet satt også løst hos Carlsen som fornøyd spilte seg til remis i parti to.

29-åringen kunne avgjøre tredje finalekamp med seier i søndagens tredje hurtigsjakkparti. I stedet ble det tap etter at Carlsen ga opp etter 40 trekk. 1,5-1,5.

Med hvite brikker i det fjerde partier fikk han en vanskelig start.

– Fullstendig krise i åpningen for hvit. Magnus bør sikte seg inn mot noen partier lynsjakk, analyserte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Det klarte Carlsen også. Etter 46 trekk var det var duket for to avjgørende partier med lynsjakk. Der startet Nakamura med hvite brikker og seier.

– Nå er Magnus i trøbbel, sa Hammer, for nå måtte Carlsen vinne det ndre partiet for å sikre armageddon.

Det klarte han ikke og Nakamura vant kampen.

Se resten av Kiva Finals av Magnus Carlsen Chess Tour på TV 2 Sport 2 og Sumo.