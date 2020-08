NBC: Trump vil ha toppmøte med Putin før presidentvalget

USAs president Donald Trump ønsker ifølge NBC News å ha et toppmøte med Russlands president Vladimir Putin i forkant av presidentvalget i november.

Trump og Putin har hatt flere møter og telefonmøter tidligere. Denne uken sa Trump at han også vil invitere Putin til et G7-møte etter valget.

G7-landene kastet Russland ut av G8, etter Russlands folkerettsstridige annektering av Krim i 2014.

TV-kanalen opplyser at de får bekreftet opplysningene av fire personer som er kjent med saken.

Amerikanske tjenestemenn skal ha undersøkt aktuelle datoer og steder for et slikt møte, og New York i neste måned skal ha vært vurdert.

Hensikten med et slikt toppmøte kan være å kunngjøre fremskritt i arbeidet med en nedrustningsavtale.

Ifølge TV-kanalens kilder ser Trump dette som en mulighet til å vise at han er i stand til å forhandle frem avtaler.

I 2019 trakk USA og Russland seg fra INF-avtalen, og i 2021 utløper den siste avtalen New Start. Skrotingen av INF-avtalen har ført til at mange frykter en ny atomopprustning mellom de to landene. Trump-administrasjonen ønsker også at Kina slutter seg til en nedrustningsavtale.

– Russlands oppførsel er destabiliserende og farlig, sa Jens Stoltenberg da NATOs forsvarsministre i juni ble enige om et nytt konsept for forsvar og avskrekking.

Nye forhandlingsrunder om en nedrustningsavtale starter mandag, og USAs spesialutsending Marshall Billingslea skal møte Russlands viseutenriksminister Sergej Ryabkov for samtaler i Wien.

Det hvite hus bekrefter at det pågår forhandlinger om nedrustning, men vil ikke kommentere detaljer om forhandlingene.