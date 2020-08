Holder døren åpen for Northug: – Vi håper vi kan hjelpe ham

– Vi ønsker å formidle at det er en åpen dør hos oss også etter karrieren, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø, som opplever et ansvar for Northugs helse.

Råkjøringen til Petter Northug, og det påfølgende kokainbeslaget i leiligheten hans, har nok en gang startet en debatt om hvem som har ansvaret for å hjelpe idrettsutøvere etter endt karriere.

Noen argumenterer for at idretten har et ansvar for å følge opp sine tidligere yndlinger. Andre argumenterer for at utøvere har, og bør nøye seg med, det ordinære helsevesenet - som alle andre norske innbyggere.

Tilbudene om hjelp har også vært mange - vel å merke uten at hovedpersonen selv har ytret et ønske om hjelp eller nødvendigvis trenger det.

– Ønsker å være en plass han kan henvende seg

Norsk toppidretts øverste leder, Tore Øvrebø, er klar på at Olympiatoppen, og den norske idrettsmodellen som sådan, ikke bare er til for utøvere i den relativt korte perioden de er aktive.

– Formelt sett har vi ikke et ansvar for helsen hans. Han jobber både for et anerkjent mediehus og har sitt eget firma, og han er jo en tidligere toppidrettsutøver. Så vi har ikke noen formell forbindelse med Petter. Men han har vært en fantastisk utøver for Norge, og vi anerkjenner ham som det. Og vi ønsker å være en plass han kan henvende seg, om han ønsker det. Det gjelder alle toppidrettsutøvere som gir seg, sier han, og påpeker at det er store forskjeller i behovene til de enkelte:

– For flere vil vi være et kontaktpunkt i lang tid etter karrieren, men mange finner andre måter å ta vare på helsen sin på ved å forholde seg til det ordinære helsevesenet.

– Norsk idrett er lei seg på Petters vegne

Reaksjonene til Northugs andre kriminelle forseelse har variert fra det fordømmende til det barmhjertige i sosiale medier og kommentarfelt, men også innad i norsk idrett.

– Mitt inntrykk er at norsk idrett er lei seg på Petters vegne og bekymret for ham. Vi håper vi kan hjelpe ham, slik at han kan komme sterkere tilbake senere, sier Øvrebø.

– Har dere faktiske oppfølgningsmuligheter for utøverne, eller er det mer slik at dere praktiserer en «åpen dør»-tilnærming?

– Vi har en del fagfolk som kan bistå utøvere direkte, men vi har også muligheten til å henvise videre. Det kan være et sted å starte en prosess og prate sammen om utfordringer, og kanskje også lage en plan for videre oppfølgning.

– Har han blitt tilbudt hjelp av dere?

– Han har hatt informasjon om at vi har en åpen dør for ham helt siden han sluttet, sier Øvrebø.

– Menneskene trumfer antall medaljer

Med andre ord blir ikke alle norske toppidrettsutøvere aktivt fulgt opp etter karriereslutt, men utøverne kan når som helst ta kontakt og få hjelp ved behov.

– Er det slik at tidligere idrettsutøvere bør ha tilgang til mer hjelp enn «vanlige folk» etter karrieren, eller bør de forholde seg til det norske helsevesenet, som de fleste andre?

– De fleste forholder seg til norske helsevesen, som folk flest, etter endt karriere. Men samtidig har de levd et spesielt liv, hvor det har vært fellesskap og de har blitt ivaretatt og sett. Overgangen kan være litt vanskelig. Derfor vil vi være tilgjengelige. Men samtidig er det en tilleggsdimensjon. Vi driver verdibasert idrett, hvor menneskene, og hvordan de har det og lever livene sine, trumfer antall medaljer. Da er vi nødt til å leve etter det også når karrieren er over og noen har spesielle behov. Da ønsker vi å være med på å møte de på en eller annen måte, sier Øvrebø.

TV 2 har vært i kontakt med flere spesialister på idrettspsykologi og beslektede fagfelt denne helgen, men de fleste har reservasjoner for å uttale seg i forbindelse med en så aktuell og høyprofilert sak.

For Øvrebø er hovedbudskapet klart:

– Vi ønsker å formidle at det er en åpen dør hos oss også etter karrieren.



Analysen kan ta flere uker

Det kan ta uker før analysen av blodprøven som ble tatt da Petter Northug ble stoppet for råkjøring torsdag er klar. Politiet gir ikke saken spesiell prioritet.

Northug innrømmet fredag at han var blitt stoppet i en fartskontroll, mistenkt for ruskjøring og at det var gjort funn av kokain i leiligheten hans. Svaret på blodprøven som ble tatt på stedet, kan drøye i flere uker, melder VG.

– Det kan alt fra noen dager til noen uker. Det er vanlig at det tar et par uker. Det er ikke noen prioritet på denne prøven, sier politiadvokat Silje Bergsholm til VG.

Hun opplyser at det er Oslo universitetssykehus som analyserer blodprøven. Den ble tatt da politipatruljen på stedet fattet mistanke om at Northug var påvirket da han ble stoppet i 168 kilometer i timen i 110-sonen på E6 i Ullensaker.