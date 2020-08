Oslo-skole koronasmittet

Det skriver skolen på hjemmesidene sine.

Skolen skal ha blitt informert lørdag ettermiddag om at én av de ansatte hadde fått påvist viruset.

Den ansatte skal ha deltatt i planleggingsmøter ved skolen både tirsdag og onsdag denne uken. I tillegg har den ansatte hatt kontakt med enkeltelever ved Aktivitetsskolen (AKS).

– Den ansatte skal ikke ha blitt smittet på skolen, opplyser rektor Beate Kase Pedersen til TV 2.

Tonsenhagen skole er en barneskole som ligger i bydel Bjerke med omtrent 570 elever og 100 ansatte.

Det var NRK som først omtalte saken.

Ifølge skolen har smittevernteamet i bydelen kartlagt hvilke elever og ansatte som vurderes å ha vært utsatt for smitterisiko, og som må i karantene.

Totalt må to elever fra 2. trinn og ti ansatte fordelt på 1.-3. trinn i karantene. De fleste ansatte som er satt i karantene tilhører 2. trinn.

Totalt har skolen et personale på over 100.

– Skolen flytter nå på ansatte og vil klare å starte skole og AKS som planlagt for alle trinn bortsett fra 2. trinn, skriver de.

Skolen velger derfor å utsette skolestart for elevene på 2. trinn, og vurderer mulighetene for å få til en form for hjemmeskole.

– Vi vurdere det stort og bredt. Om det er at de får komme enkelte dager eller digitalt vil vi vurdere når vi kommer i gang, sier Kase Pedersen.

– Dette er ordentlig leit for elever, foresatte og ansatte på 2. trinn. Vi vet at både lærere og elever gledet til å treffe hverandre igjen etter sommerferien, skriver de.

De opplyser om at på bakgrunn av den informasjonen de sitter med, tar de sikte på ordinær skolestart for 2. trinn mandag 24. august.

Også Munkerud skole har fått påvist smitte. Der er store deler av personalet satt i karantene.

– Dette er en ordentlig krise, og vil nok bli fulgt godt med på av nasjonale helsemyndigheter og media i tiden fremover, heter det i en epost til foresatte ved skolen.