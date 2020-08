Fotballryktene: – Chelsea vil punge ut for stjerneback

Chelsea nærmer seg Leicesters venstreback Ben Chilewell. Chelsea-manager Frank Lampard har lenge hatt 23-åringen øverst på sin ønskeliste. Det skriver Independent. Spilleren skal selv ha uttalt overfor Leicester at han ønsker å slutte seg til London-klubben.

Men den engelske spilleren blir på ingen måte billig. Prisen skal være på omlag 935 millioner kroner. Chelsea håper å kunne presse prisen ned.

Manchester City mener de er i lederrollen til å signere Lionel Messi om han forlater Barcelona. Manchester-klubben skal være villig til å betale hva som helst for 33-åringen og gjenforene ham med Pep Guardiola. Det melder Mirror.

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino er den ledende kandidaten til å ta over Barcelona. Katalanerne som fikk rundjuling i 2-8-tapet for Bayern München planlegger å sparke nåværende trener Quique Setién i løpet av de kommende dagene. Det skriver The Guardian.

Napoli håper å kunne lande en overgang for Real Madrids venstreback Sergio Reguilon. Det hevder Calciomercato. 23-åringen har vært på et sesonglangt lån i Sevilla.

Leicester jakter Sevilla-keeper Sergio Rico. Den 26 år gamle spanjolen har vært lånt ut til Paris Saint-Germain. Det skriver Mirror.

Everton-spiller Moise Kean kan være på vei tilbake til Italia. Keans agent Mino Raiola jobber med å få til en overgang til AC Milan. Merseyside-klubben vil forlange rundt 260 millioner kroner for spissen, mens Raiola foretrekker et utlån med kjøpsopsjon. Det skriver Calciomercato.