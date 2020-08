Rekdal: – Nå blir det enda mer press på HamKam

Kjetil Rekdal møtte pressen søndag. Han har et klart mål om at HamKam skal holde seg i Obos-ligaen.

Det var en blid og fornøyd Kjetil Rekdal som møtte pressen søndag, dagen etter at han ble offentliggjort som ny hovedtrener for HamKam.

Han ledet sin første trening like etter pressetreffet.

– Nå blir det enda mer press på HamKam enn det har vært. Det kjenner jeg jo fra mine tidligere klubber at fokuset kommer til å bli enormt, og det er mange som kommer til å følge med på oss. Det synes vi er bare kult, og det skal vi takle veldig fint, sier Rekdal.

Til TV 2 forteller Rekdal at det at han bor i Hamar, og har en sønn på ni år som spiller for HamKam, var to store grunner til at han tok jobben.

– Mest sannsynlig blir jeg boende her resten av livet og da hadde det vært greit og kanskje hjelpe til å sørge for at byen her har et fotballag som er høyest mulig i divisjonen, i hvert fall, utdyper han.

HamKam ligger sist på tabellen i Obos-ligaen, og har ennå ikke vunnet en kamp denne sesongen.

– Da jeg ble spurt om å hjelpe, passet det sånn, sier Rekdal.

– Jeg håper jeg kan være med å gjøre dette laget bedre, og få nok poeng til å komme overstreken i første omgang. Det er punkt én, fortsetter HamKam-treneren og legger til:

– Men jeg er helt avhengig av de som er rundt. Både spillere og støtteapparat, at alle bidrar i riktig retning. Jeg skal verken spille kamper, eller trene selv. Jeg kan påvirke spillerne, legge en strategi og sørge for at vi er godt forberedt og alt det der. Men den viktigste jobben må spillerne gjøre utpå banen.