Dette er hemmeligheten bak Glimt-duoens suksess

BODØ (TV 2): Eliteseriens farligeste duo åpner opp om hva de gjør for hele tiden å utvikle seg.

Bodø/Glimt rir på en medgangsbølge som ser ut til å gi dem gull og grønne skoger.

Det er nok mange grunner til at laget og klubben har tatt store steg de siste årene, men for assistkongen Philip Zinckernagel og målgarantist Kasper Junker har mental trening hjulpet dem til å ta det ekstra steget, både på fotballbanen og i privatlivet.

Flere av spillerne har vært åpne om at de har benyttet seg av en mental trener. Klubben hentet inn tidligere jagerflypilot Bjørn Mannsverk i 2017, og flere av spillerne har hyllet den jobben han har gjort.

– Jeg tror han har ganske mye av æren for veldig mange spillere, har Ulrik Saltnes tidligere uttalt til NRK Nordland.

Tatt store steg

Kjetil Knutsen har vært klar og tydelig på at Glimt skal fokusere på prestasjoner, og ikke resultater i så stor grad. Det ser virkelig ut til å ha hjulpet.

Siden Philip Zinckernagel signerte for Bodø/Glimt i 2018 har laget gått fra å kjempe om å beholde plassen i Eliteserien, til sølvmedalje i fjor, til å etterhvert være gullfavoritt i år.

Zinckernagel mener Glimt spiller på samme måte nå, som i 2018.

– Vi hadde samme spillestil og samme filosofi da. Vi hadde troen og tålmodighet. Vi har utviklet spillestilen, og hele laget har tatt store steg, sier han til TV 2.

– Alle tror på konseptet og retningen klubben går. Det virker som om hele klubben er på bølgelengde, sier Kasper Junker, som signerte for nordlendingene før inneværende sesong.

Bruker egen mental trener

Mental trening er et interessant tema. I fotballverden er det en gjennomgående «macho-kultur», men effekten er enorm innrømmer både Philip Zinckernagel og Kasper Junker, som begge benytter seg av en mental trener hjemme i Danmark.

– Jeg skulle ønske jeg startet litt tidligere med det, forteller Zinckernagel, og fortsetter:

– Å trene det mentale aspektet av spillet er utrolig viktig, og det har hjulpet meg masse.

– På hvilken måte da?

– Man blir mer moden, mer voksen. Det kan utgjøre en stor forskjell, sier han.

Også samboer Junker er stor fan av mental trening.

– Jeg vill anbefale det. 100 prosent. Det å komme seg videre fra en kamp, med fokus på det du får bruk for, er viktig. Det er ikke vits å dvele på det man ikke får gjort noe med, sier han.

Med sin mentale trener bruker Junker mye tid på å gå gjennom prestasjoner fra forrige kamp.

– Det er viktig å ha noen å prate med. Vi evaluerer og reflekterer sammen, og tar med oss det positive videre, sier han til TV 2.

Motgang og medgang

Spesielt det å kunne takle motgang er viktig. Her spiller en mental trener en viktig rolle.

– Å takle motgang er hardt, altså. Det er veldig hardt, og da er det viktig å ha noen verktøy som fungerer for å takle det, sier Junker.

– Også det å takle medgang. Det handler om hele tiden være til stede, med beina plantet på bakken. Hva kan vi bli bedre på, og hva kan vi ta med oss videre?, supplerer samboer og assistkonge Zinckernagel.

Saken fortsetter under bildet.

MEDITASJON: Philip ZInckernagel mediterer cirka to ganger dagen, og har gjort det de siste årene. Foto: Kasper Junker

Meditasjon

På grunn av koronasituasjonen har kampprogrammet vært tett og hektisk. Da gjelder det å finne sine metoder for å koble av og slappe av på best mulig måte mellom slagene. Philip Zinckernagel har sin egen metode, som han mener har gitt store utsalg.

– Jeg er veldig tilhenger av meditasjon. I tillegg til å bruke Morten Bertolt som mental trener, har jeg også vokst med å meditere to ganger om dagen de siste tre – fire år, sier han.

– På hvilken måte har meditasjon hjulpet deg på banen?

– Det kan sikkert være vanskelig for noen å se, men personlig synes jeg at jeg har blitt markant bedre på små detaljer. Det å være rolig i avgjørende situasjoner. Det handler om å konsentrere seg og være i nuet, sier han og fortsetter:

– I en kamp kan man ha følelser, tanker og frustrasjon for med- og motspillere. Og også dommere. Men man kan ikke la det påvirket en selv. Derfor tror jeg det er viktig å trene den delen av spillet også.

– Hva liker du å gjøre for å slappe av, Kasper?

– Jeg har forsøkt meditasjon jeg også, men det er ikke for alle. Jeg slapper best av med Playstation, sier han og smiler.

Vil tro på gull

Bodø/Glimt er klar serieleder, i Bodø har man en optimisme man ikke har sett på lang, lang tid. Folk prater høyt om seriegull, og de to danskene er hete både i Bodø, og på banen.

Til sammen har de i skrivende stund 33 målpoeng (14. august). Kasper står med ti mål og fem målgivende, mens samboeren har scoret åtte mål og assistert ti målgivende.

– Skjønner dere at folk i Bodø prater om gull?

– Jeg forstår det godt, sier Philip Zinckernagel.

– Selv tror jeg på det, på en måte. Vi vet at det å ta én kamp av gangen fungerer best for oss. Men vi har troen, vi vet vi er dyktige nok, men gullet kommer ikke av seg selv. Det handler om å være tilstede hver søndag, legger han til.

Også Junker legger fokuset på å ta én kamp av gangen.

– Vi kan tro og drømme om gull, selvfølgelig. Men fokuset vårt er ikke å tenke for langsiktig. Men dette er en lang sesong, med sinnsykt mange kamper. Vi er nødt til å ta kamp for kamp, sier han.