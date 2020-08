Mannefall i Dauphiné: Sammenlagtlederen gir seg

Den spennende siste etappen av Dauphiné ser du fra kl.15.40 på TV 2 Sport 2 og Sumo!

Det bekrefter Jumbo-Visma på Twitter søndag, få timer før den avgjørende etappen.

– Som et resultat av gårsdagens velt, vil ikke sammenlagtleder Primoz Roglic starte den avgjørende etappen i dag. Skadens utvikling vil avgjøre planene for de kommende rittene, skriver sykkellaget.

Dermed har tre av de største favorittene i forkant av rittet trukket seg før den siste etappen i Megève. Fjorårets Tour de France-vinner Egan Bernal stilte ikke til start på lørdagens etappe på grunn av ryggplaeger, mens tyskeren Emanuel Buchmann, som lå på andreplass, veltet tidlig på etappen.

Slovenske Roglic endte også i asfalten, men fullførte etappen og beholdt sammenlagtledelsen. Skadene var likevel så omfattende at sammenlagtlederen nå må trekke seg.

Dermed er Critérium du Dauphiné vidåpent før den siste etappen, der 14 sekunder skiller de fire øverste på sammenlagtlisten.

For Roglic er det uvisst hva velten betyr for hans deltakelse i Tour de France, som starter om knappe to uker.

Jumbo-Visma-rytteren er blant de store favorittene til årets største etapperitt, sammen med fjorårsvinner Egan Bernal. Nå er begge usikre på om de i det hele tatt kan delta.

Også Roglics lagkamerat Steven Kruijswijk sto av rittet etter å ha veltet lørdag. Legeundersøkelser viser at han har pådratt seg et brudd i skulderen, noe som betyr at Tour de France høyst sannsynlig ryker for ham.

Nederlenderen, som endte på pallen sammenlagt i fjor, skulle være den viktigste hjelperytteren til Roglic under årets ritt.