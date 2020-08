– Nå er det viktig at folk tar ansvar og følger regler igjen

– Nå er det viktig at folk tar ansvar og følger reglene igjen, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Han ser at særlig yngre mennesker tenker på mange andre ting enn koronasmitte, og forstår at folk har lyst til å møte hverandre når det er slutt på sommerferien.

– Vi skjønner at det å dra på fest er viktig for unge mennesker, men det betyr ikke at man ikke skal ta ansvar som resten av samfunnet, sier Nakstad.

– Når vi ser økende smitte i landet nå, var det riktig å åpne opp for sommerferie utenlands?

– På det tidspunktet hvor det ble åpnet opp var det lite smitte i Norge og i de aller fleste land i Europa, så var nok det et riktig tidspunkt – fordi man måtte åpne opp på et eller annet tidspunkt. Men nå når vi har fått et oppsving i smitten, kan man si at det var lurt å ikke reise. Og det var jo også det som ble sagt både fra oss og regjeringen at man rådet folk til å ikke reise – selv om det var tillatt, sier Nakstad.

– Er fortsatt like alvorlig

– Tar folk lettere på tiltakene og koronasmitten nå enn i våres?

– I mars var det veldig stor oppslutning om tiltak og folk var ganske engstelige for sykdommen. Nå er det lenge siden vi har sett bilder fra sykehus hvor man så alvorligheten, men den er fortsatt like alvorlig. Vi har fortsatt ingen behandling og ingen vaksine, sier Nakstad.

Han sier at han skjønner at det er fort gjort å glemme og at det er hverdagens behov og ønsker som trer tydeligere frem.

– Vi er ikke overrasket at folk tenker mindre på koronasituasjonen, men vi håper de tenker nok på det så de ikke bidrar til smittespredning, sier han.

Avstand er viktigst

Fredag gikk regjeringen ut og anbefaler folk i Oslo og Indre Østfold om å bruke munnbind på kollektivreiser, når det er fullt og umulig å holde én meters avstand.

Anbefalingen gjelder i to uker fra mandag 17. august.

Nakstad sier at det viktigste med tiltakene som blir innført er at de er til nytte, det vil si at innsatsen som folk legger inn må gi en effekt.

– Det er noe av grunnen til at vi nå anbefaler bruk av munnbind i en 14-dagers periode, i de område hvor det er mye smitte og kun i de tilfellene hvor man ikke klarer å opprettholde en meters avstand, sier Nakstad.

Han presiserer at å holde minst en meter avstand er det absolutt viktigste rådet.

– Vi vet at det er viktig, og forskning viser at det er viktig å holde avstand. Vi alle var veldig flinke på dette i mars og april, sier han.

Nakstad mener slik smittesituasjonen er nå er det riktig med munnbindråd på kollektivreiser i Oslo og Indre Østfold, så skal de ta en vurdering av situasjonen om noen uker.

– Om et par uker får vi se hvordan smittetallene er, om rådet da blir videreført eller om det ikke er et råd lenger, sier Nakstad.