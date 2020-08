Snart kan hele Europa bli rødt – igjen

Da regjeringen avholdt pressekonferanse om koronasituasjonen i begynnelsen av juli, så store deler av Europa grønt ut. Nå er det imidlertid i ferd med å endre seg.

– Selv om Utenriksdepartementet fra 15. juli gjør unntak fra reiserådet for de landene Folkehelseinstituttet anbefaler, er det ikke en oppfordring til å reise, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide den gangen.

Over FHI-grense

Folkehelseinstituttet (FHI) kriterier for et land skal være gult, er blant annet at landet har færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere, i løpet av de siste to ukene.

Ifølge tall fra det Europeiske smittevernbyrået er nå også Hellas og Østerrike i utgangspunktet kategorisert som røde.

GULT OG RØDT: Slik ser Norges reiseråd i Europa ut akkurat nå. Foto: FHI

Hellas har opplevd en stigende økning i bekrefte smittetilfeller den siste tiden. Lørdag ble det rapport om 230 nye smittetilfeller i landet, samt tre dødsfall. Totalt har 6.858 blitt smittet, og 226 har dødds om følge av pandemien.

I Østerrike er det registrert mer enn 300 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Det er det høyeste antall antallet siden midten av april.

Så langt har 717 personer dødd av viruset.

Nærmer seg rød sone

I løpet av sommeren har smittetallene økt flere steder i Europa. Det førte til at regjeringen har gradvis snudd, og grønne land har blitt røde. Fredag ble det klart at regjeringen ikke lenger vil operere med grønne land, men heller gule.

– Vi advarer mot å reise utenlands nå. Det er som i trafikken, du skal ikke kjøre på gult, sa statsminister Erna Solberg.

Sakte men sikkert er det flere europeiske land som kryper opp mot grensen FHI har satt, som kan vippe landet over i rød sone.

Storbritannia er ett av dem.

I juni ba statsminister Boris Johnson myndighetene om å bremse ned gjenåpningen av samfunnet. Denne lørdagen åpnet imidlertid flere aktiviteter og forretninger.

Samme dag rapporterte myndighetene om 1.012 ny tilfeller.

Totalt er over 300.000 bekreftet smittet, og mer enn 41.000 har dødd. Ifølge BBC er dødstallene mye høyere, da det kun er personer som har vært testet, som har blitt registrert.

LOCKDOWN: Storbritannia er fremdeles i en delvis lockdown, ettersom smitten har blusset opp igjen i landet. Foto: Tolga Akmen

Nabolandet Irland har i lang tid hatt god kontroll på smitten. Nå har det imidlertid snudd.

– Vi ser flere klynger med sekundær spredning av sykdommer, og økende antall tilfeller i mange deler av landet, uttalte fungerende overlege i helsedepartementet Ronan Glynn tidligere.

Det gjør overlegen svært bekymret.

Skolene i Irland har tatt sikte på å åpne mot slutten av august. Glynn uttrykte imidlertid tvil om det vil være lurt.

– Dette er en smittsom sykdom som sprer seg når folk kommer sammen. Det er nesten uunngåelig at det vil dukke opp nye tilfeller blant barn. Det gjelder å balansere risikoen, sa han.

Overlegen ba de som fører tilsyn over viruset i landet om å overvåke situasjonen ekstremt tett de kommende dagene.

Det er totalt 27.191 personer som er smittet av viruset. Det er registrert 1.774 dødsfall knyttet til viruset.

Få reisemuligheter

Med flere og flere land som passerer FHI sin grense, vil det si færre reisemuligheter.

Dersom både Hellas og Østerrike blir røde, og smittetrenden fortsetter i Irland og Storbritannia, vil det bli færre gule land på kartet.

Landene du da kan reise til vil være Finland, Estland, Latvia og Litauen, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Italia, Tyskland og Liechtenstein.

I tillegg er enkelte regioner i Danmark og Sverige åpne. I Danmark er Hovedstaden, Nord-Jylland, Syddanmark og Grønland. I Sverige er Kalmar, Södermanland og Västerbotten fremdeles gule.

Flere av de øst-europeiske landene som fremdeles er kategorisert som gult, har fått god kontroll på smitten. Det samme har Italia, som på et tidspunkt fra Europas episenter for koronapandemien.