Geir Ove overlevde korona - nå er han bekymret for ny smittebølge

I slutten av mars ble Geir Ove Norum lagt i respirator, smittet med covid-19. I seks uker kjempet han for livet før han overvant sykdommen. Nå er han svært bekymret for smitteutviklingen i Norge.

Det har snart gått tre måneder siden TV 2 besøkte 61 år gamle, Geir Ove Norum for aller første gang. Da hadde han nettopp overvunnet koronasykdommen etter seks uker i respirator. Den tøffe kampen mot viruset har tæret på kroppen til Geir Ove. Han mistet 15 kilo med muskler og legene anslo at han ville trenge minst 300 opptreningsdøgn.

Geir Ove har kommet godt i gang med opptreningen. Nå drømmer han om å være tilbake i jobben som administrativ tannlege etter jul, men veien dit er lang.

– Flere ganger i løpet av en dag så møter jeg situasjoner som jeg ikke klarer å håndtere rent kroppslig.

– Det var først i går at han klarte å ta på seg sokkene sine uten hjelp fra meg, sier kona, Nina Vedlog Norum.

SOV: For å minske ubehaget av respiratoren, og for å holde pusteaktiviteten jevn, sov Geir Ove gjennom oppholdet på sykehuset. En slik tilstand kan minne om å ligge i koma. Foto: Privat

– De er bomber

Fra det stille og rolige nabolaget i Nes i Viken fylke har Geir Ove fulgt nøye med på smitteutviklingen. De siste ukene har Norge hatt et stigende smittetall og flere lokale smitteutbrudd. Den utviklingen bekymrer han.

– Det er en god del av de som har covidsmitte som ikke blir syke. De er bomber som kan gå rundt å smitte andre. Det bekymrer meg, sier Geir Ove.

Helseminister Bent Høie kom med en kraftig advarsel til de unge om at Norge kan måtte stenge ned igjen dersom smitten fortsetter å blomstre opp.

– Jeg tror at du som er ung, tenker at viruset ikke rammer deg, men det rammer deg og det rammer dem og det du bryr deg om, sa Høie under tirsdagens pressekonferanse.

Geir Ove mener det blir feil å rette pekefingeren mot ungdommen.

– Det er klart at ungdommen har et ansvar, men det blir feil å legge skylden på dem, sier Geir Ove.

Han mener de voksne må gå forran som gode rollemodeller.

– Jeg tenker vi nå må se hvordan de voksne i samfunnet forholder seg til covid i forhold til ungdommen. For ungdommen ser opp til oss som er eldre til tross for at de av og til synes vi er noen duster, sier Geir Ove mens han ler.

Fikk en vond følelse da grensene åpnet

Geir Ove synes den norske regjeringen har håndtert koronapandemien på en god måte.

– Jeg synes det var helt riktig å stenge ned samfunnet og at de var tilbakeholdne med bruk av munnbind mener jeg var riktig, sier Norum.

Men 15. juli fikk han en vond følelse da den norske regjeringen ga grønt lys for reiser til en rekke europeiske land uten at man måtte i karantene ved hjemkomst.

– Hadde jeg vært diktator i Norge da den avgjørelsen ble tatt, så hadde ikke jeg brydd meg om du hadde hytte i Spania eller Sverige, det hadde vært stengt og ferdig med det, sier Geir Ove.

– Hvorfor det?

– Jeg synes ikke det er verdt at noen skal bli smittet av covid og bli så dårlig som jeg ble. Det ødelegger hverdagen til så utrolig mange mennesker i lang tid, utdyper Geir Ove.

Planla ektemannens begravelse

Ved flere anledninger var Geir Ove så syk at familien forberedte seg på det aller verste.

– Flere netter lå jeg våken for å planlegge begravelsen, sier Nina.

SEKS UKER: Familien fikk ikke besøke Geir Ove mens han lå i respirator. Men ved hjelp av en iPad, fikk Nina kommunisere med sykepleierne som passet på ham. Foto: Privat

Mens Geir Ove lå i respirator på Rikshospitalet satt Nina og sønnen Anders i isolasjon. De hadde også testet positivt for covid-19.

– Jeg tenkte mye på de små og koselige stundene som vi hadde sammen i hverdag. Mens Geir Ove lå i respirator så drømte jeg at vi skulle få oppleve det igjen og i sommer så har vi fått det til. Vi har hatt en veldig fin ferie med venner og familie, sier Nina.

Klar oppfordring

Geir Ove går til behandling tre ganger i uka. I tillegg følger han et treningsopplegg sammen med Frisklivssenteret i Nes. Han er svært takknemlig for den gode oppfølgingen han har fått i ettertid.

– Kommunen har lagt til rette slik at jeg får tett og god oppfølging, så jeg kan ikke få gitt dem nok ros, sier Geir Ove.

Selv om Geir Ove nå er koronafri så sliter han fremdels med smerter og utmattelse.

MOTIVERT: Geir Ove Norum har måtte lære seg det meste på nytt og fremdeles sliter han med å bruke hendene. Nå har han et mål om å male deler av huset innen kort tid. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Han trener og står på hver eneste dag, så jeg må bremse han slik at han ikke blir helt utslitt. Det er likevel godt å se at han blir mer og mer lik seg selv, sier Nina.

Nå har de en klar oppfordring til nordmenn.

– Jeg håper folk våkner og blir enda mer bevisst på hva de gjør, sier Geir Ove.

– Det er viktig at folk ikke glemmer smittevernet, sånn som jeg tror vi gjorde i sommer. Vi trenger hele tiden en påminnelse på å følge disse enkle reglene, avslutter Nina.