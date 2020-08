650 kilo fiskefilet beslaglagt på én kveld – delte ut saftige bøter

Ved Kivilompolo tollsted, som ligger på grensa mellom Norge og Finland, var det flere som forsøkte seg på å smugle over en god mengde med fiskefileter, natt til lørdag forrige uke.

Tre personer ble stoppet med 600 kilo fiskefileter.

– Det var tre polske statsborgere som til sammen hadde med nesten 600 kilo filetert fisk, forteller områdesjef for Tolletaten i Nord-Norge, Tom Olsen.

Klassisk beslag

Han forklarer at dette var et klassisk turistfiskerbeslag.

– De var ute på fiske-camper langs kysten. De hadde oppholdt seg på Magerøya i Gjesvær.

Der hadde de filetert og gjort fisken klar til tur hjemover.

Med en kassebil stappet med 600 kilo fiskefileter vendte polakkene snuten hjemover mot grensen. Da de valgte å forsøke å krysse grensen, dro de i den tro at det ikke var noen på tollstedet, mener Olsen.

– De gjør nok sannsynligvis en risikovurdering før de gjør det. De driver med en såkalt kalkulert risikovurdering.

Håvet inn

Da tollerne tok beslag i fiskefiletene, ventet noen saftige bøter for de polske fiskerne.

– Hver av dem fikk 47.000 kroner i bot hver.

Olsen forklarer at bøteleggingen er fastsatt, og blir vurdert ut ifra mengden. Han sier at polakkene var fullstendig klar over regelverket.

Samme natten ble det gjort enda et beslag av fiskefilet. Dette var på litt over 50 kilo.

– En privatperson ble bøtelagt 18.000 kroner, opplyser Olsen.

Dermed ble over 650 kilo beslaglagt, bare den natten, på samme stasjon.

– Det ble bra med bøter den natten. Du skal smugle en del brennevin for å komme på samme nivå.

50.2 KILO: En privatperson ble bøtelagt 18.000 kroner etter å ha forsøkt å smugle 50.2 kilo fiskefilet over grensen. Foto: Tolletaten

Spesielt under korona

Olsen forklarer at de vanligvis gjøre større beslag enn de som ble gjort denne kvelden, men på grunn av korona og stengte grenser har det vært et spesielt for dem.

– Så langt er dette det største beslaget i år, sier han og legger til:

– Vanligvis beslaglegger vi mellom 5 og 8 tonn i året.

Etter at grensene åpnet opp har tollstedet merket en økt trafikk.

– Vi har helt klart merket at grensene har åpnet igjen. Det er mange turistfiskere som har kommet, sier han.