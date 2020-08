Donald Trumps bror er død

I 04.30-tiden natt til søndag norsk tid blir det kjent at lillebroren til USAs president er død.

USAs president Donald Trump bekrefter nyheten i en uttalelse. Robert Trump var den yngste i søskenflokken. Forretningsmannen, som nå blir hyllet av sin bror, ble 71 år gammel.

– Vi vil møtes igjen

Donald Trump besøkte sin bror iført munnbind på sykehuset i New York fredag, i etterkant av at det ble kjent at broren var alvorlig syk. Ifølge CNN har Robert Trump vært syk i flere måneder.

– Forhåpentligvis vil det gå bra, men han har det vanskelig nå, uttalte Trump fredag.

Natt til søndag minnes Donald Trump broren:

SEIERSKLEM: Her er brødrene avbildet da Trump erklærte valgseier i 2016. Foto: Chip Somodevilla

– Det er med tungt hjerte at jeg forteller at min fantastiske bror Robert sovnet stille inn i natt, uttaler han.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, og ble heller ikke kommentert av Det hvite hus eller Donald Trump. New York Times siterer en kilde på at han tok blodfortynnende medisiner, og fikk hjerneblødninger etter et nylig fall.

– Han var ikke bare min bror, han var min beste venn. Savnet etter ham blir stort, men vi vil møtes igjen. Minnet hans lever for alltid i hjertet mitt. Robert, jeg elsker deg. Hvil i fred, fortsetter presidenten.

Ifølge avisen ringte presidenten sin bror lørdag.

Sto hverandre nær

Ifølge nyhetsbyrået AP har brødrene stått hverandre nær, og i juni leverte Robert Trump et søksmål på vegne av familien for å stoppe boken til niesen deres, Mary L. Trump, som forteller detaljert om Trump-brødrenes avdøde far, resten av familiens liv og en arvekrangel.

I likhet med sin bror, jobbet Robert Trump som forretningsmann. Han utdannet seg ved Boston University, og har jobbet innen finans hos Kidder, Peabody & Co, hos Shearson Loeb Rhoades og for Trump-familiens forretninger. I motsetning til broren har han stort sett skydd offentligheten.

– Han er mye stillere og roligere enn meg. Og den eneste karen i livet jeg noensinne har kalt «kjære», har Donald Trump tidligere forklart.

Selv om lillebroren stort sett hold seg unna offentligheten er han avbildet der han gir sin bror en klem på valgnatten. Robert Trump har tidligere uttalt at han «støttet sin bror tusen prosent», skriver The Washington Post.

Ifølge New York Times hadde Robert Trump ingen barn, men hjalp til med oppdragelsen til Christopher Hollister Trump-Retchin, sønnen til hans første kone, Blaine Trump, som også etterhvert tok Trump-navnet. Robert Trump giftet seg senere med Ann Marie Pallan.

Til AP sier en rådgiver ved Det hvite hus at det er forventet at Donald Trump vil være til stede i begravelsen. Presidenten har hektiske dager fremover, og er ventet å besøke fire viktige delstater i forkant av høstens valg de neste dagene.