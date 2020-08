Skipet knakk i to – frykter konsekvensene

Over tusen tonn olje har allerede havnet i sjøen utenfor Mauritius. Kort tid etter at myndighetene fortalte at fartøyet sto i fare for å knekke i to, skjedde det.

25. juli traff den japansk-eide lastebåten MV Wakashio et korallrev ved Mauritius. Øystaten erklærte krise i etterkant av hendelsen, og mye av oljen på skipet har lekket ut og spredt seg i det turkise vannet som ligger i nasjonalparken Blue Bay.

Området er kjent for sine laguner, koraller, mangroveskoger, fisk, krabber og andre dyr. Ifølge frivillige som har deltatt i leteaksjonen er mange dyr funnet døde i området i etterkant av ulykken, skriver ABC News.

– Tilstanden forverrer seg

Alle forsøk på å pumpe ut oljen i skipet mislykkes innledningsvis, og ifølge nyhetsbyrået AFP har over tusen tonn havnet i sjøen.

Workers collect leaked oil at the beach in Riviere des Creoles on August 15, 2020, due to the oil leaked from vessel MV Wakashio, belonging to a Japanese company but Panamanian-flagged, that ran aground near Blue Bay Marine Park off the coast of south-east Mauritius. - A fresh streak of oil spilled on August 14, 2020, from a ship stranded on a reef in pristine waters off Mauritius, threatening further ecological devastation as demands mount for answers as to why the vessel had come so close to shore. (Photo by Fabien Dubessay / AFP) Foto: Fabien Dubessay

Landets myndigheter har ifølge nyhetsbyrået fått hard medfart for å gjøre lite rett etter ulykken. Det tok en uke før oljesøl begynte å lekke ut fra lastebåten.

Lørdag kom en rapport om at båten sto i fare for å knekke i to, og krisekomiteen advarte da om at det var meldt dårlig vær og høye bølger.

– Skipets tilstand forverrer seg, og det kan knekke når som helst, uttalte krisekomiteen som er etablert i sammenheng med ulykken lørdag.

Kort tid etter løsnet fremre del av fartøyet, melder ABC News.

90 tonn igjen

3000 tonn er allerede hentet ut, men ifølge AFP gjensto det rundt 90 tonn olje i båten før den knakk. Dette har nå havnet i sjøen, sier lederen for Mauritius Marine Conservation Society, Jacqueline Sauzier, ifølge ABC.

Selskapet Nagashiki, som eier lastebåten, har uttalt at de forplikter seg til kompensasjoner etter ulykken, som har skapt store ødeleggelser. Øystaten baserer mye av økonomien sin på turisme. Ifølge ABC News er omfanget av miljøskadene enda ikke klart, men forskere frykter landet vil merke konsekvensene i flere tiår fremover.

Greenpeace er blant dem som har kommet med hard kritikk etter ulykken.

– Tusenvis av arter står i fare for å drukne i et hav av forurensning, og dette gir store konsekvenser for landets økonomi, matsikkerhet og helse, har talsperson Happy Khambule tidligere uttalt.

Som følge av det dårlige været som er meldt, forventes det at ryddearbeidet vil bli komplisert de kommende dagene. Det er forventet at skipet først er hentet bort om flere måneder.